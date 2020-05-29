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عبر zoom.. "قبائل بني حريص" يحتفلون بالعيد "عن بعد"

ناقشوا الاحتياجات الخدمية التي تخص المواطنين

اختار مشايخ وأعيان قبائل بني حريص بجبال الحشر أن تكون معايدتهم عن بعد، امتثالًا لتعليمات الجهات الرسمية وتطبيقًا للتباعد الاجتماعي بسبب جائحة "كورونا".

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة "كورونا"؛ كان العيد في جبال الحشر مختلفًا هذا العام، بعد التعليمات الصادرة بعدم الاختلاط، وتنفيذ قرار التباعد الاجتماعي، لكن ذلك لم يمنعهم من المعايدة ورؤية ببعضهم "عن بعد".

واستغل مشايخ بني حريص منصة ZOOM في تبادل تهاني العيد، ورؤية بعضهم البعض، فيما ناقش الجميع عدة مواضيع منها الاحتياجات الخدمية التي تخص المواطن في جبال الحشر.

وثمن مشايخ بني حريص جهود الدولة في مواجهة هذه الجائحة، مقدمين الشكر لكل أفراد قبائل بني حريص على التزامهم في الفترة السابقة، سائلين الله أن تزول هذه الغمة، وأن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه.

قبائل بني حريص فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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عبر zoom.. "قبائل بني حريص" يحتفلون بالعيد "عن بعد"
سبق

اختار مشايخ وأعيان قبائل بني حريص بجبال الحشر أن تكون معايدتهم عن بعد، امتثالًا لتعليمات الجهات الرسمية وتطبيقًا للتباعد الاجتماعي بسبب جائحة "كورونا".

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة "كورونا"؛ كان العيد في جبال الحشر مختلفًا هذا العام، بعد التعليمات الصادرة بعدم الاختلاط، وتنفيذ قرار التباعد الاجتماعي، لكن ذلك لم يمنعهم من المعايدة ورؤية ببعضهم "عن بعد".

واستغل مشايخ بني حريص منصة ZOOM في تبادل تهاني العيد، ورؤية بعضهم البعض، فيما ناقش الجميع عدة مواضيع منها الاحتياجات الخدمية التي تخص المواطن في جبال الحشر.

وثمن مشايخ بني حريص جهود الدولة في مواجهة هذه الجائحة، مقدمين الشكر لكل أفراد قبائل بني حريص على التزامهم في الفترة السابقة، سائلين الله أن تزول هذه الغمة، وأن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
02:36 PM

عبر zoom.. "قبائل بني حريص" يحتفلون بالعيد "عن بعد"

ناقشوا الاحتياجات الخدمية التي تخص المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار مشايخ وأعيان قبائل بني حريص بجبال الحشر أن تكون معايدتهم عن بعد، امتثالًا لتعليمات الجهات الرسمية وتطبيقًا للتباعد الاجتماعي بسبب جائحة "كورونا".

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة "كورونا"؛ كان العيد في جبال الحشر مختلفًا هذا العام، بعد التعليمات الصادرة بعدم الاختلاط، وتنفيذ قرار التباعد الاجتماعي، لكن ذلك لم يمنعهم من المعايدة ورؤية ببعضهم "عن بعد".

واستغل مشايخ بني حريص منصة ZOOM في تبادل تهاني العيد، ورؤية بعضهم البعض، فيما ناقش الجميع عدة مواضيع منها الاحتياجات الخدمية التي تخص المواطن في جبال الحشر.

وثمن مشايخ بني حريص جهود الدولة في مواجهة هذه الجائحة، مقدمين الشكر لكل أفراد قبائل بني حريص على التزامهم في الفترة السابقة، سائلين الله أن تزول هذه الغمة، وأن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه.

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