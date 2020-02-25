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مفاجأة "بسرعة الصاروخ" في هاتف "آيفون 12"

موقع تقني متخصص كشف عن آخر التسريبات

كشفت تسريبات صحفية جديدة بشأن هاتف شركة "أبل" الأمريكية الجديد المرتقب "آيفون 12" عن مفاجأة وُصفت بأنها ستكون "بسرعة الصاروخ".

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص آخر التسريبات المرتبطة بهاتف "آيفون 12" الجديد المرتقب.

وأوضح التقرير أن التسريبات مرتبطة بزيادة "أبل" قدرة الإنترنت اللاسلكي، لهواتف "آيفون 12" الجديدة، والتي يبدو أنها ستكون أفضل مما كان متوقعًا.

وأشار التقرير إلى أن هاتف "آيفون 12" الرائد الجديد، سيتم دعمه بمعيار اتصال "واي فاي" جديد من نوعه؛ بحيث يكون نطاق تغطيته "قصير المدى"؛ ولكن أسرع بصورة كبيرة مما كان في الإصدارات السابقة.

ومن المتوقع أن يستخدم هاتف "آيفون 12" الجيدد معيار "إيه واي 802.11" بتردد يصل إلى 60 غيغاهرتز لنقل البيانات ذات النطاق الترددي العالي.

ويوصف المعيار الجديد الذي تطبّقه شركة "أبل" بأنه يشبه بصورة كبيرة سرعة نقل البيانات عبر "بلوتوث"؛ ولكنها ستكون في هاتف "آيفون 12" أسرع بصورة ملحوظة.

كما تشير التسريبات أيضًا إلى أن "أبل" تدعم هاتفها الجديد بتقنية "إن إف سي"، بالإضافة إلى تقنيات شحن لاسلكي أكثر تطورًا من هاتفي "آيفون 11" و"آيفون 11 برو".

ومن المتوقع أن يتم طرح هواتف "آيفون 12" في وقت لاحق من عام 2020، بثلاث إصدارات أولها "آيفون 12"، و"آيفون 12 برو"، و"آيفون 12 برو سبورت"، والأخير بسرعة تصل إلى 120 هرتز المزود بكاميرات ذات مستشعرات ثلاثية الأبعاد الجديدة من نوعها.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مفاجأة "بسرعة الصاروخ" في هاتف "آيفون 12"
سبق

كشفت تسريبات صحفية جديدة بشأن هاتف شركة "أبل" الأمريكية الجديد المرتقب "آيفون 12" عن مفاجأة وُصفت بأنها ستكون "بسرعة الصاروخ".

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص آخر التسريبات المرتبطة بهاتف "آيفون 12" الجديد المرتقب.

وأوضح التقرير أن التسريبات مرتبطة بزيادة "أبل" قدرة الإنترنت اللاسلكي، لهواتف "آيفون 12" الجديدة، والتي يبدو أنها ستكون أفضل مما كان متوقعًا.

وأشار التقرير إلى أن هاتف "آيفون 12" الرائد الجديد، سيتم دعمه بمعيار اتصال "واي فاي" جديد من نوعه؛ بحيث يكون نطاق تغطيته "قصير المدى"؛ ولكن أسرع بصورة كبيرة مما كان في الإصدارات السابقة.

ومن المتوقع أن يستخدم هاتف "آيفون 12" الجيدد معيار "إيه واي 802.11" بتردد يصل إلى 60 غيغاهرتز لنقل البيانات ذات النطاق الترددي العالي.

ويوصف المعيار الجديد الذي تطبّقه شركة "أبل" بأنه يشبه بصورة كبيرة سرعة نقل البيانات عبر "بلوتوث"؛ ولكنها ستكون في هاتف "آيفون 12" أسرع بصورة ملحوظة.

كما تشير التسريبات أيضًا إلى أن "أبل" تدعم هاتفها الجديد بتقنية "إن إف سي"، بالإضافة إلى تقنيات شحن لاسلكي أكثر تطورًا من هاتفي "آيفون 11" و"آيفون 11 برو".

ومن المتوقع أن يتم طرح هواتف "آيفون 12" في وقت لاحق من عام 2020، بثلاث إصدارات أولها "آيفون 12"، و"آيفون 12 برو"، و"آيفون 12 برو سبورت"، والأخير بسرعة تصل إلى 120 هرتز المزود بكاميرات ذات مستشعرات ثلاثية الأبعاد الجديدة من نوعها.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:54 AM

مفاجأة "بسرعة الصاروخ" في هاتف "آيفون 12"

موقع تقني متخصص كشف عن آخر التسريبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تسريبات صحفية جديدة بشأن هاتف شركة "أبل" الأمريكية الجديد المرتقب "آيفون 12" عن مفاجأة وُصفت بأنها ستكون "بسرعة الصاروخ".

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص آخر التسريبات المرتبطة بهاتف "آيفون 12" الجديد المرتقب.

وأوضح التقرير أن التسريبات مرتبطة بزيادة "أبل" قدرة الإنترنت اللاسلكي، لهواتف "آيفون 12" الجديدة، والتي يبدو أنها ستكون أفضل مما كان متوقعًا.

وأشار التقرير إلى أن هاتف "آيفون 12" الرائد الجديد، سيتم دعمه بمعيار اتصال "واي فاي" جديد من نوعه؛ بحيث يكون نطاق تغطيته "قصير المدى"؛ ولكن أسرع بصورة كبيرة مما كان في الإصدارات السابقة.

ومن المتوقع أن يستخدم هاتف "آيفون 12" الجيدد معيار "إيه واي 802.11" بتردد يصل إلى 60 غيغاهرتز لنقل البيانات ذات النطاق الترددي العالي.

ويوصف المعيار الجديد الذي تطبّقه شركة "أبل" بأنه يشبه بصورة كبيرة سرعة نقل البيانات عبر "بلوتوث"؛ ولكنها ستكون في هاتف "آيفون 12" أسرع بصورة ملحوظة.

كما تشير التسريبات أيضًا إلى أن "أبل" تدعم هاتفها الجديد بتقنية "إن إف سي"، بالإضافة إلى تقنيات شحن لاسلكي أكثر تطورًا من هاتفي "آيفون 11" و"آيفون 11 برو".

ومن المتوقع أن يتم طرح هواتف "آيفون 12" في وقت لاحق من عام 2020، بثلاث إصدارات أولها "آيفون 12"، و"آيفون 12 برو"، و"آيفون 12 برو سبورت"، والأخير بسرعة تصل إلى 120 هرتز المزود بكاميرات ذات مستشعرات ثلاثية الأبعاد الجديدة من نوعها.

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