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بريدة.. جراحة ناجحة تنهي معاناة طفل من "ارتخاء الجفن "

أجريت بالمستشفى المركزي ويبلغ من العمر أربع سنوات

أنهى أطباء جراحة العيون بمستشفى بريدة المركزي، معاناة طفل من ارتخاء بعضلة جفن العين ، بدأت معه منذ ولادته، وكان الطفل الذي يبلغ من العمر أربع سنوات قد راجع برفقة ذويه عيادات العيون بمستشفى بريدة المركزي ، وهو يشكو من ارتخاء بعضلة الجفن العلوي للعين اليسرى وتاريخها المرضي بدأ منذ الولادة.

وبعد الكشف عليه قرر استشاري جراحة العيون مع الطاقم الطبي إجراء تدخل جراحي لمعالجة ارتخاء الجفن، حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

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بريدة.. جراحة ناجحة تنهي معاناة طفل من "ارتخاء الجفن "
سبق

أنهى أطباء جراحة العيون بمستشفى بريدة المركزي، معاناة طفل من ارتخاء بعضلة جفن العين ، بدأت معه منذ ولادته، وكان الطفل الذي يبلغ من العمر أربع سنوات قد راجع برفقة ذويه عيادات العيون بمستشفى بريدة المركزي ، وهو يشكو من ارتخاء بعضلة الجفن العلوي للعين اليسرى وتاريخها المرضي بدأ منذ الولادة.

وبعد الكشف عليه قرر استشاري جراحة العيون مع الطاقم الطبي إجراء تدخل جراحي لمعالجة ارتخاء الجفن، حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
01:29 PM

بريدة.. جراحة ناجحة تنهي معاناة طفل من "ارتخاء الجفن "

أجريت بالمستشفى المركزي ويبلغ من العمر أربع سنوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أنهى أطباء جراحة العيون بمستشفى بريدة المركزي، معاناة طفل من ارتخاء بعضلة جفن العين ، بدأت معه منذ ولادته، وكان الطفل الذي يبلغ من العمر أربع سنوات قد راجع برفقة ذويه عيادات العيون بمستشفى بريدة المركزي ، وهو يشكو من ارتخاء بعضلة الجفن العلوي للعين اليسرى وتاريخها المرضي بدأ منذ الولادة.

وبعد الكشف عليه قرر استشاري جراحة العيون مع الطاقم الطبي إجراء تدخل جراحي لمعالجة ارتخاء الجفن، حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

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