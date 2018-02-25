بريدة.. جراحة ناجحة تنهي معاناة طفل من "ارتخاء الجفن "

أجريت بالمستشفى المركزي ويبلغ من العمر أربع سنوات

أنهى أطباء جراحة العيون بمستشفى بريدة المركزي، معاناة طفل من ارتخاء بعضلة جفن العين ، بدأت معه منذ ولادته، وكان الطفل الذي يبلغ من العمر أربع سنوات قد راجع برفقة ذويه عيادات العيون بمستشفى بريدة المركزي ، وهو يشكو من ارتخاء بعضلة الجفن العلوي للعين اليسرى وتاريخها المرضي بدأ منذ الولادة.

وبعد الكشف عليه قرر استشاري جراحة العيون مع الطاقم الطبي إجراء تدخل جراحي لمعالجة ارتخاء الجفن، حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.