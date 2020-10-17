خلال يوم.. فرنسا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا
ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالبلاد إلى 834770
أظهرت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 25086 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة لها حتى اليوم إلى 834770 إصابة.
وأشارت إلى تسجيل 122 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ ليبلغ مجموع الوفيات 33303 حالات منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.
خلال يوم.. فرنسا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-17
أظهرت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 25086 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة لها حتى اليوم إلى 834770 إصابة.
وأشارت إلى تسجيل 122 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ ليبلغ مجموع الوفيات 33303 حالات منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
12:04 AM
خلال يوم.. فرنسا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا
أظهرت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 25086 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة لها حتى اليوم إلى 834770 إصابة.
وأشارت إلى تسجيل 122 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ ليبلغ مجموع الوفيات 33303 حالات منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.