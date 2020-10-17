خلال يوم.. فرنسا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالبلاد إلى 834770

أظهرت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 25086 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة لها حتى اليوم إلى 834770 إصابة.

وأشارت إلى تسجيل 122 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ ليبلغ مجموع الوفيات 33303 حالات منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.