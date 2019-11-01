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"تعليم مكة" تكرم الفائزين خلال الملتقى الأول للعمل التطوعي في الميدان التربوي

شاركت فيه 47 إدارة تعليمية على مستوى المملكة

كرم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد الزائدي، الطالب محمد هاشم علوي، الحاصل على المستوى الذهبي، والنادي التطوعي بمدرسة اليمامة المتوسطة، الحاصل على المستوى الفضي في الملتقى الأول للعمل التطوعي في الميدان التربوي، الذي أقيم في منطقة عسير من تاريخ 1441/2/21 إلى تاريخ 1441/2/25، وبمشاركة 47 إدارة تعليمية على مستوى المملكة.

والجدير بالذكر أن برنامج العمل التطوعي في الميدان التربوي، يأتي انطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وقيمه السمحة التي تحث على الخير وتدله عليه، واعتزازا بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وهو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة التعليم؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، بتولية التطوع أهمية كبرى لنشره بين أفراد المجتمع للوصول إلى مليون متطوع.

وقد عمدت فيه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي قسم النشاط الاجتماعي إلى بث روح التنافس بين المدارس، مخصصة جائزة التميز للعمل التطوعي في الميدان التربوي بناء على الدليل التنظيمي للبرنامج على مدارسها، بإشراف مباشر من مدير إدارة نشاط الطلاب نبيل طيب، ورئيس قسم النشاط الاجتماعي سليمان اللحياني، ومشرفي النشاط الاجتماعي خليل صديقي، وإسماعيل الحربي، وعزي الحازمي.

تعليم مكة أحمد الزائدي مدرسة اليمامة المتوسطة العمل التطوعي في الميدان التربوي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم مكة" تكرم الفائزين خلال الملتقى الأول للعمل التطوعي في الميدان التربوي
سبق

كرم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد الزائدي، الطالب محمد هاشم علوي، الحاصل على المستوى الذهبي، والنادي التطوعي بمدرسة اليمامة المتوسطة، الحاصل على المستوى الفضي في الملتقى الأول للعمل التطوعي في الميدان التربوي، الذي أقيم في منطقة عسير من تاريخ 1441/2/21 إلى تاريخ 1441/2/25، وبمشاركة 47 إدارة تعليمية على مستوى المملكة.

والجدير بالذكر أن برنامج العمل التطوعي في الميدان التربوي، يأتي انطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وقيمه السمحة التي تحث على الخير وتدله عليه، واعتزازا بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وهو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة التعليم؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، بتولية التطوع أهمية كبرى لنشره بين أفراد المجتمع للوصول إلى مليون متطوع.

وقد عمدت فيه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي قسم النشاط الاجتماعي إلى بث روح التنافس بين المدارس، مخصصة جائزة التميز للعمل التطوعي في الميدان التربوي بناء على الدليل التنظيمي للبرنامج على مدارسها، بإشراف مباشر من مدير إدارة نشاط الطلاب نبيل طيب، ورئيس قسم النشاط الاجتماعي سليمان اللحياني، ومشرفي النشاط الاجتماعي خليل صديقي، وإسماعيل الحربي، وعزي الحازمي.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
09:19 PM

"تعليم مكة" تكرم الفائزين خلال الملتقى الأول للعمل التطوعي في الميدان التربوي

شاركت فيه 47 إدارة تعليمية على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كرم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد الزائدي، الطالب محمد هاشم علوي، الحاصل على المستوى الذهبي، والنادي التطوعي بمدرسة اليمامة المتوسطة، الحاصل على المستوى الفضي في الملتقى الأول للعمل التطوعي في الميدان التربوي، الذي أقيم في منطقة عسير من تاريخ 1441/2/21 إلى تاريخ 1441/2/25، وبمشاركة 47 إدارة تعليمية على مستوى المملكة.

والجدير بالذكر أن برنامج العمل التطوعي في الميدان التربوي، يأتي انطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وقيمه السمحة التي تحث على الخير وتدله عليه، واعتزازا بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وهو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة التعليم؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، بتولية التطوع أهمية كبرى لنشره بين أفراد المجتمع للوصول إلى مليون متطوع.

وقد عمدت فيه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي قسم النشاط الاجتماعي إلى بث روح التنافس بين المدارس، مخصصة جائزة التميز للعمل التطوعي في الميدان التربوي بناء على الدليل التنظيمي للبرنامج على مدارسها، بإشراف مباشر من مدير إدارة نشاط الطلاب نبيل طيب، ورئيس قسم النشاط الاجتماعي سليمان اللحياني، ومشرفي النشاط الاجتماعي خليل صديقي، وإسماعيل الحربي، وعزي الحازمي.

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