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عدسة "سبق" ترصد شبابًا يتسابقون لتقديم 6 آلاف وجبة إفطار لسائقي الحافلات

أسهمت في تسريع وتيرة العمل خلال نقل المعتمرين من وإلى المسجد الحرام

رصدت عدسة "سبق" بادرة شباب سعوديين، يوزعون أكثر من 6 آلاف وجبة إفطار صائم لسائقي حافلات النقل العام بموقف محبس الجن عبر مشروع "أم الجود"، وذلك تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، بمعدل 200 وجبة يوميًّا؛ وهو ما مكَّن السائقين من أداء عملهم دون توقُّف في نقل مئات المعتمرين وزوار المسجد الحرام على مدار الساعة.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للجنة السقاية والرفادة فهد القثامي بهذا العمل التطوعي والخيري الذي قام به الشباب السعوديون السباقون لأعمال الخير في الشهر الكريم عبر مشروع أم الجود، وأكد أنه يعتبر بادرة خيرية فريدة، تهدف إلى تقديم وجبات إفطار صائم لسائقي الحافلات أثناء وقت الإفطار؛ ما أسهم في استثمار الوقت، وعدم التوقف في محطة محبس الجن التي تقف فيها مئات الحافلات على مدار الساعة لنقل المعتمرين والزوار المتجهين إلى أو القادمين من المسجد الحرام.

وأضاف "القثامي" بأن الوجبات المقدمة متنوعة، وتشمل وجبات جافة ومشروبات. كما حرصت اللجنة على الإشراف لتكون الوجبات مستوفية الشروط.

وأشار "القثامي" إلى أن العمل الخيري يشهد دعمًا غير مسبوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومن سمو ولي عهده الأمين ومن سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ومن سمو نائبه -حفظهم الله-، بمتابعة وإشراف عام من وكيل الإمارة رئيس اللجنة. ويقوم منسوبو لجنة السقاية والرفادة بالعمل الميداني، ويقدمون كل الإمكانات، ويذللون الصعاب أمام الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تقدم خدمة إفطار صائم في كل المواقع بالعاصمة المقدسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدسة "سبق" ترصد شبابًا يتسابقون لتقديم 6 آلاف وجبة إفطار لسائقي الحافلات
سبق

رصدت عدسة "سبق" بادرة شباب سعوديين، يوزعون أكثر من 6 آلاف وجبة إفطار صائم لسائقي حافلات النقل العام بموقف محبس الجن عبر مشروع "أم الجود"، وذلك تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، بمعدل 200 وجبة يوميًّا؛ وهو ما مكَّن السائقين من أداء عملهم دون توقُّف في نقل مئات المعتمرين وزوار المسجد الحرام على مدار الساعة.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للجنة السقاية والرفادة فهد القثامي بهذا العمل التطوعي والخيري الذي قام به الشباب السعوديون السباقون لأعمال الخير في الشهر الكريم عبر مشروع أم الجود، وأكد أنه يعتبر بادرة خيرية فريدة، تهدف إلى تقديم وجبات إفطار صائم لسائقي الحافلات أثناء وقت الإفطار؛ ما أسهم في استثمار الوقت، وعدم التوقف في محطة محبس الجن التي تقف فيها مئات الحافلات على مدار الساعة لنقل المعتمرين والزوار المتجهين إلى أو القادمين من المسجد الحرام.

وأضاف "القثامي" بأن الوجبات المقدمة متنوعة، وتشمل وجبات جافة ومشروبات. كما حرصت اللجنة على الإشراف لتكون الوجبات مستوفية الشروط.

وأشار "القثامي" إلى أن العمل الخيري يشهد دعمًا غير مسبوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومن سمو ولي عهده الأمين ومن سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ومن سمو نائبه -حفظهم الله-، بمتابعة وإشراف عام من وكيل الإمارة رئيس اللجنة. ويقوم منسوبو لجنة السقاية والرفادة بالعمل الميداني، ويقدمون كل الإمكانات، ويذللون الصعاب أمام الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تقدم خدمة إفطار صائم في كل المواقع بالعاصمة المقدسة.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
01:12 AM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
11:14 AM

عدسة "سبق" ترصد شبابًا يتسابقون لتقديم 6 آلاف وجبة إفطار لسائقي الحافلات

أسهمت في تسريع وتيرة العمل خلال نقل المعتمرين من وإلى المسجد الحرام

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
6,316

رصدت عدسة "سبق" بادرة شباب سعوديين، يوزعون أكثر من 6 آلاف وجبة إفطار صائم لسائقي حافلات النقل العام بموقف محبس الجن عبر مشروع "أم الجود"، وذلك تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، بمعدل 200 وجبة يوميًّا؛ وهو ما مكَّن السائقين من أداء عملهم دون توقُّف في نقل مئات المعتمرين وزوار المسجد الحرام على مدار الساعة.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للجنة السقاية والرفادة فهد القثامي بهذا العمل التطوعي والخيري الذي قام به الشباب السعوديون السباقون لأعمال الخير في الشهر الكريم عبر مشروع أم الجود، وأكد أنه يعتبر بادرة خيرية فريدة، تهدف إلى تقديم وجبات إفطار صائم لسائقي الحافلات أثناء وقت الإفطار؛ ما أسهم في استثمار الوقت، وعدم التوقف في محطة محبس الجن التي تقف فيها مئات الحافلات على مدار الساعة لنقل المعتمرين والزوار المتجهين إلى أو القادمين من المسجد الحرام.

وأضاف "القثامي" بأن الوجبات المقدمة متنوعة، وتشمل وجبات جافة ومشروبات. كما حرصت اللجنة على الإشراف لتكون الوجبات مستوفية الشروط.

وأشار "القثامي" إلى أن العمل الخيري يشهد دعمًا غير مسبوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومن سمو ولي عهده الأمين ومن سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ومن سمو نائبه -حفظهم الله-، بمتابعة وإشراف عام من وكيل الإمارة رئيس اللجنة. ويقوم منسوبو لجنة السقاية والرفادة بالعمل الميداني، ويقدمون كل الإمكانات، ويذللون الصعاب أمام الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تقدم خدمة إفطار صائم في كل المواقع بالعاصمة المقدسة.

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