صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (28) شخصاً في إحدى الاستراحات بمحافظة حفر الباطن، في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمّع محل المخالفة.
شرطة الشرقية تضبط 28 شخصاً في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-06-06
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (28) شخصاً في إحدى الاستراحات بمحافظة حفر الباطن، في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمّع محل المخالفة.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
02:22 PM
شرطة الشرقية تضبط 28 شخصاً في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (28) شخصاً في إحدى الاستراحات بمحافظة حفر الباطن، في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمّع محل المخالفة.