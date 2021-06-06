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شرطة الشرقية تضبط 28 شخصاً في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية

اتخذت الإجراءات النظامية وطبقت العقوبات المقررة بحق الداعي والمسؤول

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (28) شخصاً في إحدى الاستراحات بمحافظة حفر الباطن، في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمّع محل المخالفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشرقية تضبط 28 شخصاً في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (28) شخصاً في إحدى الاستراحات بمحافظة حفر الباطن، في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمّع محل المخالفة.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
02:22 PM

شرطة الشرقية تضبط 28 شخصاً في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية

اتخذت الإجراءات النظامية وطبقت العقوبات المقررة بحق الداعي والمسؤول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (28) شخصاً في إحدى الاستراحات بمحافظة حفر الباطن، في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمّع محل المخالفة.

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