النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المحلل التحكيمي الغندور: هذا رأيي في هدف الاتحاد وجزائية الهلال

أشاد المصري جمال الغندور، الحكم السابق والمحلل في القنوات الرياضية، بالحكام المشرفين على تقنية الفيديو في مباراة الهلال والاتحاد، ووصفهم بأبطال المباراة.

وعن الحالات التحكيمية للمباراة قال: "هناك حالات تم رصدها؛ ففي الدقيقة الثانية كان هناك لمسة يد على حمدان الشمراني، ولكن اليد في محيط الجسم، ولا يوجد تعمد؛ وقرار صحيح باستمرار اللعب".

وزاد: "هناك إنذاران في الدقيقة التاسعة عشرة لسالم الدوسري بسبب المخالفة بتهور، ومنصور الحربي للسبب ذاته، وهما قراران صحيحان".

وأضاف: "في الدقائق الـ29 والـ62 والـ66 والـ73 كان هناك بطاقات صفراء لخالد السميري وحمدان الشمراني وعبدالإله المالكي وياسر الشهراني. وفي الدقيقة الـ35 سقوط محمد البريك داخل منطقة الجزاء بعد تلامس مع حمدان الشمراني، وقرار صحيح باستمرار اللعب".

وتطرق الغندور لهدف الاتحاد في الدقيقة الـ77، وقال: "قرار صحيح من الحكم بإلغاء الهدف بعد تدخُّل تقنية الفيديو".

وعن ركلة جزاء الهلال في الدقيقة الـ92 قال: "القرار صحيح لوجود لمسة يد من بوني لاعب الاتحاد".

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المحلل التحكيمي الغندور: هذا رأيي في هدف الاتحاد وجزائية الهلال
سبق

أشاد المصري جمال الغندور، الحكم السابق والمحلل في القنوات الرياضية، بالحكام المشرفين على تقنية الفيديو في مباراة الهلال والاتحاد، ووصفهم بأبطال المباراة.

وعن الحالات التحكيمية للمباراة قال: "هناك حالات تم رصدها؛ ففي الدقيقة الثانية كان هناك لمسة يد على حمدان الشمراني، ولكن اليد في محيط الجسم، ولا يوجد تعمد؛ وقرار صحيح باستمرار اللعب".

وزاد: "هناك إنذاران في الدقيقة التاسعة عشرة لسالم الدوسري بسبب المخالفة بتهور، ومنصور الحربي للسبب ذاته، وهما قراران صحيحان".

وأضاف: "في الدقائق الـ29 والـ62 والـ66 والـ73 كان هناك بطاقات صفراء لخالد السميري وحمدان الشمراني وعبدالإله المالكي وياسر الشهراني. وفي الدقيقة الـ35 سقوط محمد البريك داخل منطقة الجزاء بعد تلامس مع حمدان الشمراني، وقرار صحيح باستمرار اللعب".

وتطرق الغندور لهدف الاتحاد في الدقيقة الـ77، وقال: "قرار صحيح من الحكم بإلغاء الهدف بعد تدخُّل تقنية الفيديو".

وعن ركلة جزاء الهلال في الدقيقة الـ92 قال: "القرار صحيح لوجود لمسة يد من بوني لاعب الاتحاد".

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
12:42 AM

المحلل التحكيمي الغندور: هذا رأيي في هدف الاتحاد وجزائية الهلال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
5,074

أشاد المصري جمال الغندور، الحكم السابق والمحلل في القنوات الرياضية، بالحكام المشرفين على تقنية الفيديو في مباراة الهلال والاتحاد، ووصفهم بأبطال المباراة.

وعن الحالات التحكيمية للمباراة قال: "هناك حالات تم رصدها؛ ففي الدقيقة الثانية كان هناك لمسة يد على حمدان الشمراني، ولكن اليد في محيط الجسم، ولا يوجد تعمد؛ وقرار صحيح باستمرار اللعب".

وزاد: "هناك إنذاران في الدقيقة التاسعة عشرة لسالم الدوسري بسبب المخالفة بتهور، ومنصور الحربي للسبب ذاته، وهما قراران صحيحان".

وأضاف: "في الدقائق الـ29 والـ62 والـ66 والـ73 كان هناك بطاقات صفراء لخالد السميري وحمدان الشمراني وعبدالإله المالكي وياسر الشهراني. وفي الدقيقة الـ35 سقوط محمد البريك داخل منطقة الجزاء بعد تلامس مع حمدان الشمراني، وقرار صحيح باستمرار اللعب".

وتطرق الغندور لهدف الاتحاد في الدقيقة الـ77، وقال: "قرار صحيح من الحكم بإلغاء الهدف بعد تدخُّل تقنية الفيديو".

وعن ركلة جزاء الهلال في الدقيقة الـ92 قال: "القرار صحيح لوجود لمسة يد من بوني لاعب الاتحاد".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,749
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,993
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,512
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,864

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة