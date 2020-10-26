النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشريطي" ورؤساء مراكز بقعاء يتفقدون مصنع أسمنت حائل

ثمّن جهود الشركة في الحفاظ على البيئة ومبادراتها في المسؤولية الاجتماعية

تَفقّد محافظ بقعاء بمنطقة حائل، مناور بن شباب الشريطي، ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة، مصنع شركة أسمنت حائل.

وقدّم المهندس إبراهيم حدادي مدير المصنع نبذةً تعريفية عن شركة أسمنت حائل؛ موضحًا قدرات المصنع الفنية وجهود الشركة المبذولة في سبيل المحافظة على البيئة ومسؤوليتها تجاه المنطقة المحيطة، والتي انعكست على عملياتها التشغيلية بكفاءة عالية تحرص فيها الشركة على الالتزام بأعلى المعايير.

وكانت الجولة الميدانية، قد بدأت بالمصنع، وشملت المحجر، وإدارة التحكم المركزية، والتعبئة، انتهاء بالمدينة السكنية والمرافق التابعة لها.

وأعرب "الشريطي" عن شكره لجهود أسمنت حائل المبذولة في الحفاظ على البيئة ومبادراتها في المسؤولية الاجتماعية على مستوى المنطقة.

ونوّه بأن مثل هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز التواصل بين القطاعات والمراكز التابعة للمحافظة في سبيل خدمة مجتمعنا المحلي.

وفي ختام الزيارة تم تقديم الهدايا التذكارية لمحافظ بقعاء ورؤساء المراكز بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشريطي" ورؤساء مراكز بقعاء يتفقدون مصنع أسمنت حائل
سبق

تَفقّد محافظ بقعاء بمنطقة حائل، مناور بن شباب الشريطي، ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة، مصنع شركة أسمنت حائل.

وقدّم المهندس إبراهيم حدادي مدير المصنع نبذةً تعريفية عن شركة أسمنت حائل؛ موضحًا قدرات المصنع الفنية وجهود الشركة المبذولة في سبيل المحافظة على البيئة ومسؤوليتها تجاه المنطقة المحيطة، والتي انعكست على عملياتها التشغيلية بكفاءة عالية تحرص فيها الشركة على الالتزام بأعلى المعايير.

وكانت الجولة الميدانية، قد بدأت بالمصنع، وشملت المحجر، وإدارة التحكم المركزية، والتعبئة، انتهاء بالمدينة السكنية والمرافق التابعة لها.

وأعرب "الشريطي" عن شكره لجهود أسمنت حائل المبذولة في الحفاظ على البيئة ومبادراتها في المسؤولية الاجتماعية على مستوى المنطقة.

ونوّه بأن مثل هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز التواصل بين القطاعات والمراكز التابعة للمحافظة في سبيل خدمة مجتمعنا المحلي.

وفي ختام الزيارة تم تقديم الهدايا التذكارية لمحافظ بقعاء ورؤساء المراكز بهذه المناسبة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
01:53 PM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
06:11 PM

"الشريطي" ورؤساء مراكز بقعاء يتفقدون مصنع أسمنت حائل

ثمّن جهود الشركة في الحفاظ على البيئة ومبادراتها في المسؤولية الاجتماعية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
633

تَفقّد محافظ بقعاء بمنطقة حائل، مناور بن شباب الشريطي، ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة، مصنع شركة أسمنت حائل.

وقدّم المهندس إبراهيم حدادي مدير المصنع نبذةً تعريفية عن شركة أسمنت حائل؛ موضحًا قدرات المصنع الفنية وجهود الشركة المبذولة في سبيل المحافظة على البيئة ومسؤوليتها تجاه المنطقة المحيطة، والتي انعكست على عملياتها التشغيلية بكفاءة عالية تحرص فيها الشركة على الالتزام بأعلى المعايير.

وكانت الجولة الميدانية، قد بدأت بالمصنع، وشملت المحجر، وإدارة التحكم المركزية، والتعبئة، انتهاء بالمدينة السكنية والمرافق التابعة لها.

وأعرب "الشريطي" عن شكره لجهود أسمنت حائل المبذولة في الحفاظ على البيئة ومبادراتها في المسؤولية الاجتماعية على مستوى المنطقة.

ونوّه بأن مثل هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز التواصل بين القطاعات والمراكز التابعة للمحافظة في سبيل خدمة مجتمعنا المحلي.

وفي ختام الزيارة تم تقديم الهدايا التذكارية لمحافظ بقعاء ورؤساء المراكز بهذه المناسبة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,655
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,777
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,012
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,103

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة