4 محافظات وتستمر لـ8 مساءً.. حالة أمطار رعدية بالباحة
"الأرصاد": تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة الباحة ومحافظات: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
4 محافظات وتستمر لـ8 مساءً.. حالة أمطار رعدية بالباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-13
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة الباحة ومحافظات: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
10:45 AM
4 محافظات وتستمر لـ8 مساءً.. حالة أمطار رعدية بالباحة
"الأرصاد": تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة الباحة ومحافظات: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.