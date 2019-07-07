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لخدمة ضيوف الرحمن .. انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة

شملت تركيب ورص الرخام وزيادة العزل المائي ومعالجة العناصر الخشبية

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة, حيث تم بدء أعمال الصيانة منتصف شوال الماضي، وتم الانتهاء من الصيانة قبل الوقت المحدّد لها.

واشتملت الأعمال على تركيب ورص الرخام على سطح الكعبة المشرّفة وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة باب الكعبة المشرّفة وباب الدرج الداخلي والميزاب، واستُخدمت لذلك أحدث التقنيات وفقاً لأفضل المواصفات العالمية حسب توجيهات القيادة الرشيدة.

تأتي هذه الصيانة المباركة للكعبة المشرّفة في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين، وسعيها الحثيث لخدمة ضيوف الرحمن من أجل راحتهم وتوفير كل ما من شأنه التسهيل عليهم في أداء شعائرهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لخدمة ضيوف الرحمن .. انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة
سبق

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة, حيث تم بدء أعمال الصيانة منتصف شوال الماضي، وتم الانتهاء من الصيانة قبل الوقت المحدّد لها.

واشتملت الأعمال على تركيب ورص الرخام على سطح الكعبة المشرّفة وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة باب الكعبة المشرّفة وباب الدرج الداخلي والميزاب، واستُخدمت لذلك أحدث التقنيات وفقاً لأفضل المواصفات العالمية حسب توجيهات القيادة الرشيدة.

تأتي هذه الصيانة المباركة للكعبة المشرّفة في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين، وسعيها الحثيث لخدمة ضيوف الرحمن من أجل راحتهم وتوفير كل ما من شأنه التسهيل عليهم في أداء شعائرهم.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
10:51 AM

لخدمة ضيوف الرحمن .. انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة

شملت تركيب ورص الرخام وزيادة العزل المائي ومعالجة العناصر الخشبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة, حيث تم بدء أعمال الصيانة منتصف شوال الماضي، وتم الانتهاء من الصيانة قبل الوقت المحدّد لها.

واشتملت الأعمال على تركيب ورص الرخام على سطح الكعبة المشرّفة وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة باب الكعبة المشرّفة وباب الدرج الداخلي والميزاب، واستُخدمت لذلك أحدث التقنيات وفقاً لأفضل المواصفات العالمية حسب توجيهات القيادة الرشيدة.

تأتي هذه الصيانة المباركة للكعبة المشرّفة في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين، وسعيها الحثيث لخدمة ضيوف الرحمن من أجل راحتهم وتوفير كل ما من شأنه التسهيل عليهم في أداء شعائرهم.

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