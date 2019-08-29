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الدفاع المدني يفتح باب القبول للعنصر النسائي برتبة جندي والتعيين بالرياض

استقبال الطلبات عبر بوابة "أبشر - التوظيف" من الأحد القادم وحتى يوم الأربعاء

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2/ 1/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الأربعاء الموافق 5/ 1/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً، على الرابط التالي www.jobs.sa.

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الدفاع المدني يفتح باب القبول للعنصر النسائي برتبة جندي والتعيين بالرياض
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2/ 1/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الأربعاء الموافق 5/ 1/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً، على الرابط التالي www.jobs.sa.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
01:58 PM

الدفاع المدني يفتح باب القبول للعنصر النسائي برتبة جندي والتعيين بالرياض

استقبال الطلبات عبر بوابة "أبشر - التوظيف" من الأحد القادم وحتى يوم الأربعاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
2,185

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2/ 1/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الأربعاء الموافق 5/ 1/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً، على الرابط التالي www.jobs.sa.

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