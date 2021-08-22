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حادث مروري يصرع مضيفة "الخطوط السعودية" قبل وصولها المطار

تعرَّضت حافلة نقل المضيفات لحادث أدى لوفاتها وإصابة عدد من زميلاتها

لفظت إحدى مضيفات "الخطوط السعودية" أنفاسها الأخيرة في مدينة الرياض إثر حادث مروري، تعرضت له الحافلة التي تقلُّها وزميلاتها قبل وصولهن إلى المطار.

وتفصيلاً، أكدت الشركة الحادثة بالقول: تعرضت إحدى حافلات الخطوط السعودية الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري، وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. ‏وأسفر الحادث الذي باشرته على الفور فِرق الإسعاف والمرور عن وفاة إحدى الزميلات، وتعرُّض عدد منهن لبعض الإصابات.

‏ونعت الشركة المتوفاة سائلة الله - عز وجل - أن يعجّل بشفاء زميلاتها المصابات.

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حادث مروري يصرع مضيفة "الخطوط السعودية" قبل وصولها المطار
سبق

لفظت إحدى مضيفات "الخطوط السعودية" أنفاسها الأخيرة في مدينة الرياض إثر حادث مروري، تعرضت له الحافلة التي تقلُّها وزميلاتها قبل وصولهن إلى المطار.

وتفصيلاً، أكدت الشركة الحادثة بالقول: تعرضت إحدى حافلات الخطوط السعودية الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري، وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. ‏وأسفر الحادث الذي باشرته على الفور فِرق الإسعاف والمرور عن وفاة إحدى الزميلات، وتعرُّض عدد منهن لبعض الإصابات.

‏ونعت الشركة المتوفاة سائلة الله - عز وجل - أن يعجّل بشفاء زميلاتها المصابات.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
01:21 AM
اخر تعديل
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
01:26 AM

حادث مروري يصرع مضيفة "الخطوط السعودية" قبل وصولها المطار

تعرَّضت حافلة نقل المضيفات لحادث أدى لوفاتها وإصابة عدد من زميلاتها

A A A
عيسى الحربي - الرياض
4
8,454

لفظت إحدى مضيفات "الخطوط السعودية" أنفاسها الأخيرة في مدينة الرياض إثر حادث مروري، تعرضت له الحافلة التي تقلُّها وزميلاتها قبل وصولهن إلى المطار.

وتفصيلاً، أكدت الشركة الحادثة بالقول: تعرضت إحدى حافلات الخطوط السعودية الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري، وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. ‏وأسفر الحادث الذي باشرته على الفور فِرق الإسعاف والمرور عن وفاة إحدى الزميلات، وتعرُّض عدد منهن لبعض الإصابات.

‏ونعت الشركة المتوفاة سائلة الله - عز وجل - أن يعجّل بشفاء زميلاتها المصابات.

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