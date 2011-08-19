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أمانة الشرقية تضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية

نفذت 1426 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

أسفرت 1426 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، عن ضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق توكلنا، والبلدية.

واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات (940)، 23 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية، وتطبيق توكلنا، مؤكدة على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر التواصل مع المركز لمعالجتها.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وتطبيق الاشتراطات البلدية، وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

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أمانة الشرقية تضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية
سبق

أسفرت 1426 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، عن ضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق توكلنا، والبلدية.

واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات (940)، 23 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية، وتطبيق توكلنا، مؤكدة على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر التواصل مع المركز لمعالجتها.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وتطبيق الاشتراطات البلدية، وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
02:13 PM

أمانة الشرقية تضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية

نفذت 1426 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أسفرت 1426 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، عن ضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق توكلنا، والبلدية.

واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات (940)، 23 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية، وتطبيق توكلنا، مؤكدة على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر التواصل مع المركز لمعالجتها.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وتطبيق الاشتراطات البلدية، وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

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