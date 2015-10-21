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"المجلس الفرعي" يناقش آلية تجويد حياة الأشخاص ذوي الإعاقة

انطلاقًا من اهتمام حكومتنا الرشيدة بتلك الفئة

عقد المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعًا مع هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين لما فيه خدمة المستفيدين.

جاء ذلك بحضور رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، عضو مجلس الإدارة بجمعية ذوي الإعاقة الحركية للكبار "حركية" عبد الرحمن بن سالم السيف، وعضو مجلس الإدارة الأمير فيصل بن عبد الرحمن آل سعود، ورئيس هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة د. هشام الحيدري.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تجويد حياة المستفيدين بكل المجالات، وتحسين الأداء وتطوير أنظمة العمل في الجمعيات المتخصصة، إضافة إلى تطوير البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين، واستحداث برامج لتفعيل دور الجمعيات.

وقال عبد الرحمن السيف: إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقًا من اهتمام حكومتنا الرشيدة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على تلمس احتياجاتهم، وتمكينهم ببرامج تنموية، وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي تماشياً مع الرؤية الوطنية التي دعت إلى أكدت على توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية وفق عمل مؤسسي منظم ينعكس على تجويد حياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في النهضة التي تشهدها المملكة، وتعزيز العمل الخيري الذي أصبح إحدى ركائز التنمية.

وأضاف أن المجلس الفرعي التخصصي لذوي الإعاقة يعد باكورة التوجه الوطني لخدمة فئة عزيزة في المجتمع، وأحد شواهد التنمية الاجتماعية في وطننا الغالي.

ولفت "السيف" إلى أن من أهم أولويات المجلس هو توحيد الجهود لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة، وفق عمل مؤسسي يرتقي إلى التطلُّعات، عبر التنسيق مع المجالس الفرعية المناطقية عند إقامة فعاليات وبرامج في مناطق المملكة؛ مما يساهم في عملية دمجهم في المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"المجلس الفرعي" يناقش آلية تجويد حياة الأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

عقد المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعًا مع هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين لما فيه خدمة المستفيدين.

جاء ذلك بحضور رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، عضو مجلس الإدارة بجمعية ذوي الإعاقة الحركية للكبار "حركية" عبد الرحمن بن سالم السيف، وعضو مجلس الإدارة الأمير فيصل بن عبد الرحمن آل سعود، ورئيس هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة د. هشام الحيدري.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تجويد حياة المستفيدين بكل المجالات، وتحسين الأداء وتطوير أنظمة العمل في الجمعيات المتخصصة، إضافة إلى تطوير البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين، واستحداث برامج لتفعيل دور الجمعيات.

وقال عبد الرحمن السيف: إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقًا من اهتمام حكومتنا الرشيدة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على تلمس احتياجاتهم، وتمكينهم ببرامج تنموية، وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي تماشياً مع الرؤية الوطنية التي دعت إلى أكدت على توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية وفق عمل مؤسسي منظم ينعكس على تجويد حياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في النهضة التي تشهدها المملكة، وتعزيز العمل الخيري الذي أصبح إحدى ركائز التنمية.

وأضاف أن المجلس الفرعي التخصصي لذوي الإعاقة يعد باكورة التوجه الوطني لخدمة فئة عزيزة في المجتمع، وأحد شواهد التنمية الاجتماعية في وطننا الغالي.

ولفت "السيف" إلى أن من أهم أولويات المجلس هو توحيد الجهود لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة، وفق عمل مؤسسي يرتقي إلى التطلُّعات، عبر التنسيق مع المجالس الفرعية المناطقية عند إقامة فعاليات وبرامج في مناطق المملكة؛ مما يساهم في عملية دمجهم في المجتمع.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
05:50 PM

"المجلس الفرعي" يناقش آلية تجويد حياة الأشخاص ذوي الإعاقة

انطلاقًا من اهتمام حكومتنا الرشيدة بتلك الفئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعًا مع هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين لما فيه خدمة المستفيدين.

جاء ذلك بحضور رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، عضو مجلس الإدارة بجمعية ذوي الإعاقة الحركية للكبار "حركية" عبد الرحمن بن سالم السيف، وعضو مجلس الإدارة الأمير فيصل بن عبد الرحمن آل سعود، ورئيس هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة د. هشام الحيدري.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تجويد حياة المستفيدين بكل المجالات، وتحسين الأداء وتطوير أنظمة العمل في الجمعيات المتخصصة، إضافة إلى تطوير البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين، واستحداث برامج لتفعيل دور الجمعيات.

وقال عبد الرحمن السيف: إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقًا من اهتمام حكومتنا الرشيدة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على تلمس احتياجاتهم، وتمكينهم ببرامج تنموية، وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي تماشياً مع الرؤية الوطنية التي دعت إلى أكدت على توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية وفق عمل مؤسسي منظم ينعكس على تجويد حياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في النهضة التي تشهدها المملكة، وتعزيز العمل الخيري الذي أصبح إحدى ركائز التنمية.

وأضاف أن المجلس الفرعي التخصصي لذوي الإعاقة يعد باكورة التوجه الوطني لخدمة فئة عزيزة في المجتمع، وأحد شواهد التنمية الاجتماعية في وطننا الغالي.

ولفت "السيف" إلى أن من أهم أولويات المجلس هو توحيد الجهود لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة، وفق عمل مؤسسي يرتقي إلى التطلُّعات، عبر التنسيق مع المجالس الفرعية المناطقية عند إقامة فعاليات وبرامج في مناطق المملكة؛ مما يساهم في عملية دمجهم في المجتمع.

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