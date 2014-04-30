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"القاسم" عن مشروع القدية: القيادة حريصة على صناعة قوة اقتصادية عظمى

قال: نسير بخطى متسارعة نحو صناعة تاريخ جديد وزيادة المكتسبات التنموية

ثمّن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حجر الأساس لمشروع القدية الترفيهي أول أمس السبت، والذي كان قد أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، في أبريل من العام الماضي.

وقال الدكتور "القاسم": إن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمثل هذه المشاريع؛ ما هو إلا دلالة على حرص قيادتنا الحكيمة على صناعة قوة اقتصادية عظمى، ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط؛ وإنما في العالم؛ خاصة أن هذا المشروع هو استكمال لسلسلة من الخطوات اتخذتها المملكة لصناعة قوة اقتصادية وحضارية، تساهم في نماء هذا الوطن وزيادة مكتسباته التنموية، وتساهم في خلق فرص وظيفية عديدة لأبناء وبنات هذا الوطن.

وأبان أن مشروع القدية ضمن عدة مشاريع تسعى من خلالها الدولة إلى الانطلاق بشكل حقيقي نحو تنمية الإيرادات غير النفطية للبلاد، ولتعدد مصادر الإيرادات، وصناعة تاريخ دولة سعودية جديدة تكون واجهة سياسية اقتصادية على المستوى الدولي، تلتقي فيها الثقافة مع الحضارة؛ بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية التي قامت عليها الدولة منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- فالمملكة تسير بخطى متسارعة نحو صناعة تاريخ جديد يجعلها قوة عظمى في كل المجالات.

وفي الختام، قدّم الدكتور "القاسم" باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، الشكرَ لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين، على حرصهما على صناعة مستقبل يجعلنا نطمئن بأن هذا الوطن سينمو ويزدهر، ويخلق فرصاً حقيقية لحياة كريمة لنا ولأجيال المستقبل من أبناء وبنات هذا الوطن؛ سائلاً المولى عز وجل أن ينعم هذا الوطن وأهله بالأمن والأمان، وأن يحفظ قيادته من كل مكروه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القاسم" عن مشروع القدية: القيادة حريصة على صناعة قوة اقتصادية عظمى
سبق

ثمّن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حجر الأساس لمشروع القدية الترفيهي أول أمس السبت، والذي كان قد أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، في أبريل من العام الماضي.

وقال الدكتور "القاسم": إن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمثل هذه المشاريع؛ ما هو إلا دلالة على حرص قيادتنا الحكيمة على صناعة قوة اقتصادية عظمى، ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط؛ وإنما في العالم؛ خاصة أن هذا المشروع هو استكمال لسلسلة من الخطوات اتخذتها المملكة لصناعة قوة اقتصادية وحضارية، تساهم في نماء هذا الوطن وزيادة مكتسباته التنموية، وتساهم في خلق فرص وظيفية عديدة لأبناء وبنات هذا الوطن.

وأبان أن مشروع القدية ضمن عدة مشاريع تسعى من خلالها الدولة إلى الانطلاق بشكل حقيقي نحو تنمية الإيرادات غير النفطية للبلاد، ولتعدد مصادر الإيرادات، وصناعة تاريخ دولة سعودية جديدة تكون واجهة سياسية اقتصادية على المستوى الدولي، تلتقي فيها الثقافة مع الحضارة؛ بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية التي قامت عليها الدولة منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- فالمملكة تسير بخطى متسارعة نحو صناعة تاريخ جديد يجعلها قوة عظمى في كل المجالات.

وفي الختام، قدّم الدكتور "القاسم" باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، الشكرَ لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين، على حرصهما على صناعة مستقبل يجعلنا نطمئن بأن هذا الوطن سينمو ويزدهر، ويخلق فرصاً حقيقية لحياة كريمة لنا ولأجيال المستقبل من أبناء وبنات هذا الوطن؛ سائلاً المولى عز وجل أن ينعم هذا الوطن وأهله بالأمن والأمان، وأن يحفظ قيادته من كل مكروه.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
11:42 AM

"القاسم" عن مشروع القدية: القيادة حريصة على صناعة قوة اقتصادية عظمى

قال: نسير بخطى متسارعة نحو صناعة تاريخ جديد وزيادة المكتسبات التنموية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمّن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حجر الأساس لمشروع القدية الترفيهي أول أمس السبت، والذي كان قد أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، في أبريل من العام الماضي.

وقال الدكتور "القاسم": إن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمثل هذه المشاريع؛ ما هو إلا دلالة على حرص قيادتنا الحكيمة على صناعة قوة اقتصادية عظمى، ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط؛ وإنما في العالم؛ خاصة أن هذا المشروع هو استكمال لسلسلة من الخطوات اتخذتها المملكة لصناعة قوة اقتصادية وحضارية، تساهم في نماء هذا الوطن وزيادة مكتسباته التنموية، وتساهم في خلق فرص وظيفية عديدة لأبناء وبنات هذا الوطن.

وأبان أن مشروع القدية ضمن عدة مشاريع تسعى من خلالها الدولة إلى الانطلاق بشكل حقيقي نحو تنمية الإيرادات غير النفطية للبلاد، ولتعدد مصادر الإيرادات، وصناعة تاريخ دولة سعودية جديدة تكون واجهة سياسية اقتصادية على المستوى الدولي، تلتقي فيها الثقافة مع الحضارة؛ بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية التي قامت عليها الدولة منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- فالمملكة تسير بخطى متسارعة نحو صناعة تاريخ جديد يجعلها قوة عظمى في كل المجالات.

وفي الختام، قدّم الدكتور "القاسم" باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، الشكرَ لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين، على حرصهما على صناعة مستقبل يجعلنا نطمئن بأن هذا الوطن سينمو ويزدهر، ويخلق فرصاً حقيقية لحياة كريمة لنا ولأجيال المستقبل من أبناء وبنات هذا الوطن؛ سائلاً المولى عز وجل أن ينعم هذا الوطن وأهله بالأمن والأمان، وأن يحفظ قيادته من كل مكروه.

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