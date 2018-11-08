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انطلاق بطولة "تعليم الرياض للقدم" للمرحلة المتوسطة لمنتخبات مكاتب التعليم

انطلقت على الاستاد الرياضي بمعهد العاصمة النموذجي، بطولة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لكرة القدم للمرحلة المتوسطة، لمنتخبات مكاتب التعليم (الجنوب- الدرعية- الرائد- الروابي- الروضة- السويدي- الشرق- الشمال- العزيزية- الغرب- قرطبة- الوسط)، والتي يستضيفها معهد العاصمة النموذجي، وتحت إشراف ومتابعة من إدارة النشاط الطلابي الرياضي.

وأوضح مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري، قائلا: إن البطولة ستستمر لمدة ٨ أيام للفترة من ٢٦/ ٢ إلى ٣/٣ للعام ١٤٤٠هـ.

وأضاف "الشهري" أن مدير البطولة عبدالحكيم الشدوخي، قدّم شكره وتقديره لمعهد العاصمة، على استضافتهم للبطولة؛ متمنياً أن تحقق البطولة أهدافها للرقي بالرياضة في وطننا الغالي.

ومن جهة أخرى رحّب مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، باللجنة المشرفة على البطولة، وجميع الفِرَق المشاركة، ووجّه الإدارات المعنية في المعهد بتجهيز الاستاد الرياضي، وتجهيز مرافقه؛ حرصاً على راحة المشاركين.

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انطلاق بطولة "تعليم الرياض للقدم" للمرحلة المتوسطة لمنتخبات مكاتب التعليم
سبق

انطلقت على الاستاد الرياضي بمعهد العاصمة النموذجي، بطولة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لكرة القدم للمرحلة المتوسطة، لمنتخبات مكاتب التعليم (الجنوب- الدرعية- الرائد- الروابي- الروضة- السويدي- الشرق- الشمال- العزيزية- الغرب- قرطبة- الوسط)، والتي يستضيفها معهد العاصمة النموذجي، وتحت إشراف ومتابعة من إدارة النشاط الطلابي الرياضي.

وأوضح مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري، قائلا: إن البطولة ستستمر لمدة ٨ أيام للفترة من ٢٦/ ٢ إلى ٣/٣ للعام ١٤٤٠هـ.

وأضاف "الشهري" أن مدير البطولة عبدالحكيم الشدوخي، قدّم شكره وتقديره لمعهد العاصمة، على استضافتهم للبطولة؛ متمنياً أن تحقق البطولة أهدافها للرقي بالرياضة في وطننا الغالي.

ومن جهة أخرى رحّب مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، باللجنة المشرفة على البطولة، وجميع الفِرَق المشاركة، ووجّه الإدارات المعنية في المعهد بتجهيز الاستاد الرياضي، وتجهيز مرافقه؛ حرصاً على راحة المشاركين.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
11:05 AM

انطلاق بطولة "تعليم الرياض للقدم" للمرحلة المتوسطة لمنتخبات مكاتب التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت على الاستاد الرياضي بمعهد العاصمة النموذجي، بطولة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لكرة القدم للمرحلة المتوسطة، لمنتخبات مكاتب التعليم (الجنوب- الدرعية- الرائد- الروابي- الروضة- السويدي- الشرق- الشمال- العزيزية- الغرب- قرطبة- الوسط)، والتي يستضيفها معهد العاصمة النموذجي، وتحت إشراف ومتابعة من إدارة النشاط الطلابي الرياضي.

وأوضح مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري، قائلا: إن البطولة ستستمر لمدة ٨ أيام للفترة من ٢٦/ ٢ إلى ٣/٣ للعام ١٤٤٠هـ.

وأضاف "الشهري" أن مدير البطولة عبدالحكيم الشدوخي، قدّم شكره وتقديره لمعهد العاصمة، على استضافتهم للبطولة؛ متمنياً أن تحقق البطولة أهدافها للرقي بالرياضة في وطننا الغالي.

ومن جهة أخرى رحّب مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، باللجنة المشرفة على البطولة، وجميع الفِرَق المشاركة، ووجّه الإدارات المعنية في المعهد بتجهيز الاستاد الرياضي، وتجهيز مرافقه؛ حرصاً على راحة المشاركين.

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