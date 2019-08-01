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العداء علي النخلي يتوج بفضية العالم لذوي الإعاقة

توج عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة علي النخلي بالميدالية الفضية في سباق 200 متر تصنيف 37 T ضمن منافسات بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي انطلقت اليوم الخميس في مدينة نتويل السويسرية بمشاركة 42 دولة وتستمر حتى الأحد المقبل.

ونال النخلي الفضية بزمن 13: 24 ثانية , أمام الجنوب إفريقي والكا روفين وخلف البرازيلي لويس داكوستا الذي حقق زمناً 75: 23 ثانية.

وعبر العداء النخلي عن سعادته بتحقيق هذه الميدالية الفضية التي أهداهها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وللوطن ولجميع من سانده من الأجهزة الفنية والإدارية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العداء علي النخلي يتوج بفضية العالم لذوي الإعاقة
سبق

توج عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة علي النخلي بالميدالية الفضية في سباق 200 متر تصنيف 37 T ضمن منافسات بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي انطلقت اليوم الخميس في مدينة نتويل السويسرية بمشاركة 42 دولة وتستمر حتى الأحد المقبل.

ونال النخلي الفضية بزمن 13: 24 ثانية , أمام الجنوب إفريقي والكا روفين وخلف البرازيلي لويس داكوستا الذي حقق زمناً 75: 23 ثانية.

وعبر العداء النخلي عن سعادته بتحقيق هذه الميدالية الفضية التي أهداهها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وللوطن ولجميع من سانده من الأجهزة الفنية والإدارية.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
09:09 PM

العداء علي النخلي يتوج بفضية العالم لذوي الإعاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة علي النخلي بالميدالية الفضية في سباق 200 متر تصنيف 37 T ضمن منافسات بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي انطلقت اليوم الخميس في مدينة نتويل السويسرية بمشاركة 42 دولة وتستمر حتى الأحد المقبل.

ونال النخلي الفضية بزمن 13: 24 ثانية , أمام الجنوب إفريقي والكا روفين وخلف البرازيلي لويس داكوستا الذي حقق زمناً 75: 23 ثانية.

وعبر العداء النخلي عن سعادته بتحقيق هذه الميدالية الفضية التي أهداهها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وللوطن ولجميع من سانده من الأجهزة الفنية والإدارية.

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