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تنبيهان متقدمان لمكة والباحة: أمطار غزيرة وبَرَد وسيول وأتربة مثارة

"الأرصاد": رياح نشطة تؤدي لارتفاع الأمواج.. وتستمر حتى الـ11 مساء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتَي مكة المكرمة والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الباحة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البَرَد والسيول، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقسق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة. وبدأت الحالة الساعة الـ11.00 من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 مساء اليوم.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البَرَد والسيول، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والكامل، وبدأت الساعة الـ11.00 من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 مساء اليوم.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بارتفاع الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة الطائف والعاصمة المقدسة والقنفذة والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ وعرفات وميسان، وبدأت الساعة الـ13.00 ظهر اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء اليوم.

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تنبيهان متقدمان لمكة والباحة: أمطار غزيرة وبَرَد وسيول وأتربة مثارة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتَي مكة المكرمة والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الباحة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البَرَد والسيول، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقسق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة. وبدأت الحالة الساعة الـ11.00 من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 مساء اليوم.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البَرَد والسيول، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والكامل، وبدأت الساعة الـ11.00 من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 مساء اليوم.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بارتفاع الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة الطائف والعاصمة المقدسة والقنفذة والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ وعرفات وميسان، وبدأت الساعة الـ13.00 ظهر اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء اليوم.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
08:09 PM

تنبيهان متقدمان لمكة والباحة: أمطار غزيرة وبَرَد وسيول وأتربة مثارة

"الأرصاد": رياح نشطة تؤدي لارتفاع الأمواج.. وتستمر حتى الـ11 مساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتَي مكة المكرمة والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الباحة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البَرَد والسيول، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقسق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة. وبدأت الحالة الساعة الـ11.00 من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 مساء اليوم.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البَرَد والسيول، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والكامل، وبدأت الساعة الـ11.00 من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 مساء اليوم.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بارتفاع الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة الطائف والعاصمة المقدسة والقنفذة والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ وعرفات وميسان، وبدأت الساعة الـ13.00 ظهر اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء اليوم.

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