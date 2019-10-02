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شاهد.. مياه الأمطار تغمر أجزاء من المجمع الأكاديمي للطالبات بتهامة

الشهري لـ"سبق": ليس هناك ما يدعو للقلق.. ولا تعليق للدراسة غدًا

أكد المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة، الدكتور أحمد بن عاطف الشهري، لـ"سبق" أنه لا تعليق للدراسة يوم غد، وأن الأمور لا تدعو إلى ذلك، بعد أن غمرت مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من كلية العلوم والآداب للبنات بالمجمع الأكاديمي بتهامة ظُهر اليوم الثلاثاء؛ ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف في نفوس منسوبات وطالبات المجمع بعد ارتفاع منسوب المياه، وسقوط أجزاء من سقف إحدى القاعات.

وفي التفاصيل، أوضح "الشهري" أنه تم الوقوف على الوضع، وجرى معالجته في حينه، مرجعًا ما حدث إلى غزارة الأمطار وكمياتها الكبيرة التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في ساحات المجمع.

وقال إن الرياح الشديدة التي صاحبت الأمطار أدت إلى تضرر السقف المستعار لإحدى القاعات، وتم إصلاحه، وليس هناك ما يدعو للقلق أو تعليق الدراسة.


وشهدت تهامة بمنطقة عسير هطول أمطار غزيرة، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وداخل المجمع الأكاديمي للبنات بتهامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مياه الأمطار تغمر أجزاء من المجمع الأكاديمي للطالبات بتهامة
سبق

أكد المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة، الدكتور أحمد بن عاطف الشهري، لـ"سبق" أنه لا تعليق للدراسة يوم غد، وأن الأمور لا تدعو إلى ذلك، بعد أن غمرت مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من كلية العلوم والآداب للبنات بالمجمع الأكاديمي بتهامة ظُهر اليوم الثلاثاء؛ ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف في نفوس منسوبات وطالبات المجمع بعد ارتفاع منسوب المياه، وسقوط أجزاء من سقف إحدى القاعات.

وفي التفاصيل، أوضح "الشهري" أنه تم الوقوف على الوضع، وجرى معالجته في حينه، مرجعًا ما حدث إلى غزارة الأمطار وكمياتها الكبيرة التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في ساحات المجمع.

وقال إن الرياح الشديدة التي صاحبت الأمطار أدت إلى تضرر السقف المستعار لإحدى القاعات، وتم إصلاحه، وليس هناك ما يدعو للقلق أو تعليق الدراسة.


وشهدت تهامة بمنطقة عسير هطول أمطار غزيرة، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وداخل المجمع الأكاديمي للبنات بتهامة.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
01:21 AM

شاهد.. مياه الأمطار تغمر أجزاء من المجمع الأكاديمي للطالبات بتهامة

الشهري لـ"سبق": ليس هناك ما يدعو للقلق.. ولا تعليق للدراسة غدًا

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محمد طيران - عسير
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3,147

أكد المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة، الدكتور أحمد بن عاطف الشهري، لـ"سبق" أنه لا تعليق للدراسة يوم غد، وأن الأمور لا تدعو إلى ذلك، بعد أن غمرت مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من كلية العلوم والآداب للبنات بالمجمع الأكاديمي بتهامة ظُهر اليوم الثلاثاء؛ ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف في نفوس منسوبات وطالبات المجمع بعد ارتفاع منسوب المياه، وسقوط أجزاء من سقف إحدى القاعات.

وفي التفاصيل، أوضح "الشهري" أنه تم الوقوف على الوضع، وجرى معالجته في حينه، مرجعًا ما حدث إلى غزارة الأمطار وكمياتها الكبيرة التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في ساحات المجمع.

وقال إن الرياح الشديدة التي صاحبت الأمطار أدت إلى تضرر السقف المستعار لإحدى القاعات، وتم إصلاحه، وليس هناك ما يدعو للقلق أو تعليق الدراسة.


وشهدت تهامة بمنطقة عسير هطول أمطار غزيرة، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وداخل المجمع الأكاديمي للبنات بتهامة.

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