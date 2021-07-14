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"الأمن البيئي" تضبط 7 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة

الجهات المختصة طبقت الإجراءات النظامية بحقهم كافة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي سبعة مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظتي جدة والطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن آليات ضُبِطَت تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والهندية والإثيوبية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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"الأمن البيئي" تضبط 7 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي سبعة مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظتي جدة والطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن آليات ضُبِطَت تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والهندية والإثيوبية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
11:40 PM

"الأمن البيئي" تضبط 7 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة

الجهات المختصة طبقت الإجراءات النظامية بحقهم كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي سبعة مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظتي جدة والطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن آليات ضُبِطَت تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والهندية والإثيوبية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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