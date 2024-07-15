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بالفيديو.. التجنيد الإجباري للشباب والاختياري للفتيات.. بين مؤيد ومتحفظ

سيوفر للوطن رجالاً مدربين لحمايته عند الحاجة

طرحت قناة MBC عبر نشرة أخبار التاسعة الليلة تساؤلاً : هل تؤيد التجنيد الإجباري للشباب والاختياري للنساء في ظل الفتن التي تحيط بالبلاد؟

واتفق المشاركون في الإجابة عن تساؤل القناة على فرض التجنيد الإجباري على الشباب بينما تباينت الآراء بالنسبة لكونه اختياريًا للنساء ما بين مؤيد ومُتَحَفِّظٍ في رده.

وأكدت إحدى المشاركات أن "الرجل لديه الإمكانية والقدرة على مواجهة الأعداء في سبيل حماية وطنه ومجتمعه بالعكس نحن مع التجنيد الإجباري"، فيما اعتبر أحد الشباب أننا تأخرنا وكان المفروض أننا بدأنا منذ زمان في التجنيد حيث يلتحق الشباب به بعد تخرجهم من الثانوية من 3-6 أشهر، بينما أيدت فتاة التجنيد الإجباري للشباب لأن الوطن في حاجة إليهم وهم يمتلكون طاقات كبيرة من المستحسن تفريغها في الخدمة العسكرية.

وبخصوص التجنيد الاختياري للنساء أكد أحد المشاركين أنه دائمًا يطالب بوجود الفتيات في القطاعات المدنية أو العسكرية، وقالت إحدى الفتيات: بعض النساء يتحملن وبعضهن لا لكن أنا كفتاة هناك شيء يناسبني كأنثى، فيما ذهب آخر إلى أنه يمكن توظيفهن في الأمور الإدارية، بينما رأت مشاركة بأن المرأة السعودية وصلت لأعلى مستويات التمكين.

وأيدت فتاة من المشاركات التجنيد الاختياري للنساء مبررة ذلك بأن هناك مواقف تتطلب وجود المرأة، واتفق معها شاب بقوله "شيء جيد أن تكون عسكرية وتكتسب الخبرة في حال حدوث شيء لا قدر الله".

وكان الكاتب الصحفي محمد آل الشيخ قد أثار موضوع التجنيد الإجباري مطالبًا بإعادة النظر في فرضه وإقراره وكتب عبر حسابه بتويتر "يجب أن نعيد النظر بجدية في مطلب (التجنيد الإجباري) أو كما يسميه بعضهم (خدمة الوطن) فالأخطار تحيط بنا من جميع الجهات والاستعداد لمثل هذه الأخطار ومواجهتها واجب وطني فلماذا لا يتم إقرار هذا المطلب؟

ووافقه الدكتور خالد الحربي قائلاً "التجنيد الإجباري أصبح ضرورة وخصوصًا لخريجي الثانوية أو الجامعات الذين لم يتوظفوا، فالتجنيد الإجباري سيوفر لهم دخلاً وخبرة وسيوفر للوطن رجالاً مدربين لحمايته".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. التجنيد الإجباري للشباب والاختياري للفتيات.. بين مؤيد ومتحفظ
سبق

طرحت قناة MBC عبر نشرة أخبار التاسعة الليلة تساؤلاً : هل تؤيد التجنيد الإجباري للشباب والاختياري للنساء في ظل الفتن التي تحيط بالبلاد؟

واتفق المشاركون في الإجابة عن تساؤل القناة على فرض التجنيد الإجباري على الشباب بينما تباينت الآراء بالنسبة لكونه اختياريًا للنساء ما بين مؤيد ومُتَحَفِّظٍ في رده.

وأكدت إحدى المشاركات أن "الرجل لديه الإمكانية والقدرة على مواجهة الأعداء في سبيل حماية وطنه ومجتمعه بالعكس نحن مع التجنيد الإجباري"، فيما اعتبر أحد الشباب أننا تأخرنا وكان المفروض أننا بدأنا منذ زمان في التجنيد حيث يلتحق الشباب به بعد تخرجهم من الثانوية من 3-6 أشهر، بينما أيدت فتاة التجنيد الإجباري للشباب لأن الوطن في حاجة إليهم وهم يمتلكون طاقات كبيرة من المستحسن تفريغها في الخدمة العسكرية.

وبخصوص التجنيد الاختياري للنساء أكد أحد المشاركين أنه دائمًا يطالب بوجود الفتيات في القطاعات المدنية أو العسكرية، وقالت إحدى الفتيات: بعض النساء يتحملن وبعضهن لا لكن أنا كفتاة هناك شيء يناسبني كأنثى، فيما ذهب آخر إلى أنه يمكن توظيفهن في الأمور الإدارية، بينما رأت مشاركة بأن المرأة السعودية وصلت لأعلى مستويات التمكين.

وأيدت فتاة من المشاركات التجنيد الاختياري للنساء مبررة ذلك بأن هناك مواقف تتطلب وجود المرأة، واتفق معها شاب بقوله "شيء جيد أن تكون عسكرية وتكتسب الخبرة في حال حدوث شيء لا قدر الله".

وكان الكاتب الصحفي محمد آل الشيخ قد أثار موضوع التجنيد الإجباري مطالبًا بإعادة النظر في فرضه وإقراره وكتب عبر حسابه بتويتر "يجب أن نعيد النظر بجدية في مطلب (التجنيد الإجباري) أو كما يسميه بعضهم (خدمة الوطن) فالأخطار تحيط بنا من جميع الجهات والاستعداد لمثل هذه الأخطار ومواجهتها واجب وطني فلماذا لا يتم إقرار هذا المطلب؟

ووافقه الدكتور خالد الحربي قائلاً "التجنيد الإجباري أصبح ضرورة وخصوصًا لخريجي الثانوية أو الجامعات الذين لم يتوظفوا، فالتجنيد الإجباري سيوفر لهم دخلاً وخبرة وسيوفر للوطن رجالاً مدربين لحمايته".

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
11:03 PM

بالفيديو.. التجنيد الإجباري للشباب والاختياري للفتيات.. بين مؤيد ومتحفظ

سيوفر للوطن رجالاً مدربين لحمايته عند الحاجة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
14
6,189

طرحت قناة MBC عبر نشرة أخبار التاسعة الليلة تساؤلاً : هل تؤيد التجنيد الإجباري للشباب والاختياري للنساء في ظل الفتن التي تحيط بالبلاد؟

واتفق المشاركون في الإجابة عن تساؤل القناة على فرض التجنيد الإجباري على الشباب بينما تباينت الآراء بالنسبة لكونه اختياريًا للنساء ما بين مؤيد ومُتَحَفِّظٍ في رده.

وأكدت إحدى المشاركات أن "الرجل لديه الإمكانية والقدرة على مواجهة الأعداء في سبيل حماية وطنه ومجتمعه بالعكس نحن مع التجنيد الإجباري"، فيما اعتبر أحد الشباب أننا تأخرنا وكان المفروض أننا بدأنا منذ زمان في التجنيد حيث يلتحق الشباب به بعد تخرجهم من الثانوية من 3-6 أشهر، بينما أيدت فتاة التجنيد الإجباري للشباب لأن الوطن في حاجة إليهم وهم يمتلكون طاقات كبيرة من المستحسن تفريغها في الخدمة العسكرية.

وبخصوص التجنيد الاختياري للنساء أكد أحد المشاركين أنه دائمًا يطالب بوجود الفتيات في القطاعات المدنية أو العسكرية، وقالت إحدى الفتيات: بعض النساء يتحملن وبعضهن لا لكن أنا كفتاة هناك شيء يناسبني كأنثى، فيما ذهب آخر إلى أنه يمكن توظيفهن في الأمور الإدارية، بينما رأت مشاركة بأن المرأة السعودية وصلت لأعلى مستويات التمكين.

وأيدت فتاة من المشاركات التجنيد الاختياري للنساء مبررة ذلك بأن هناك مواقف تتطلب وجود المرأة، واتفق معها شاب بقوله "شيء جيد أن تكون عسكرية وتكتسب الخبرة في حال حدوث شيء لا قدر الله".

وكان الكاتب الصحفي محمد آل الشيخ قد أثار موضوع التجنيد الإجباري مطالبًا بإعادة النظر في فرضه وإقراره وكتب عبر حسابه بتويتر "يجب أن نعيد النظر بجدية في مطلب (التجنيد الإجباري) أو كما يسميه بعضهم (خدمة الوطن) فالأخطار تحيط بنا من جميع الجهات والاستعداد لمثل هذه الأخطار ومواجهتها واجب وطني فلماذا لا يتم إقرار هذا المطلب؟

ووافقه الدكتور خالد الحربي قائلاً "التجنيد الإجباري أصبح ضرورة وخصوصًا لخريجي الثانوية أو الجامعات الذين لم يتوظفوا، فالتجنيد الإجباري سيوفر لهم دخلاً وخبرة وسيوفر للوطن رجالاً مدربين لحمايته".

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