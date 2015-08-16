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القوات المسلحة تُطلق غداً أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ

بهدف إطلاع الزوّار على المعدات والآليات العسكرية

تطلق القوات المسلحة، غداً، بسوق عكاظ المقام حالياً في نسخته الثالثة عشرة ضمن موسم الطائف، أعمال معرض القوات المسلحة، بهدف إطلاع الزوّار على المعدات والآليات العسكرية.

يأتي المعرض مواكبة لموسم الطائف، حيث يحتوي على عدد من الأركان تشمل: الدفاع الجوي، والخدمات الطبية، والقوات الجوية، إضافة إلى اللوحات التي تمثل أسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بمحافظة الطائف، فيما دعت قيادة المنطقة، الجميع، إلى زيارة المعرض الذي تبدأ فعالياته الساعة 5:30 مساءً.

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القوات المسلحة تُطلق غداً أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ
سبق

تطلق القوات المسلحة، غداً، بسوق عكاظ المقام حالياً في نسخته الثالثة عشرة ضمن موسم الطائف، أعمال معرض القوات المسلحة، بهدف إطلاع الزوّار على المعدات والآليات العسكرية.

يأتي المعرض مواكبة لموسم الطائف، حيث يحتوي على عدد من الأركان تشمل: الدفاع الجوي، والخدمات الطبية، والقوات الجوية، إضافة إلى اللوحات التي تمثل أسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بمحافظة الطائف، فيما دعت قيادة المنطقة، الجميع، إلى زيارة المعرض الذي تبدأ فعالياته الساعة 5:30 مساءً.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
01:11 PM

القوات المسلحة تُطلق غداً أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ

بهدف إطلاع الزوّار على المعدات والآليات العسكرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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تطلق القوات المسلحة، غداً، بسوق عكاظ المقام حالياً في نسخته الثالثة عشرة ضمن موسم الطائف، أعمال معرض القوات المسلحة، بهدف إطلاع الزوّار على المعدات والآليات العسكرية.

يأتي المعرض مواكبة لموسم الطائف، حيث يحتوي على عدد من الأركان تشمل: الدفاع الجوي، والخدمات الطبية، والقوات الجوية، إضافة إلى اللوحات التي تمثل أسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بمحافظة الطائف، فيما دعت قيادة المنطقة، الجميع، إلى زيارة المعرض الذي تبدأ فعالياته الساعة 5:30 مساءً.

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