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"مشاهير السناب".. هل يدخلون مسابقة إمارة مكة للإعلام الجديد؟

"الدوسري" لـ"سبق": لجنة متخصصة ستقيّم المشاركات وتختار الأفضل

أكد المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن مسابقة إمارة مكة للإعلام الجديد في فرع "السناب شات" ستشمل مشاهير السناب.

وقال "الدوسري" في رد على استفسار لـ"سبق" حول التساؤلات التي أعقبت الإعلان عن المسابقة في فرعها الخاص بـ"السناب شات" وعن مدى شمولها لمشاهير السناب: طبعًا يشمل كل من يقدم عملًا مميزًا ومختلفًا، وهناك لجنة متخصصة ستقيم كل المشاركات وتختار الأفضل.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا عدة تساؤلات عن ما إذا كانت الجائزة تشمل "مشاهير السناب" في مسابقة إمارة مكة للإعلام الجديد في فرع "السناب شات".

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد كشفت عن آلية وضوابط المشاركة في جائزة الإمارة للإعلام الجديد؛ مؤكدةً أن مجالات الجائزة تهدف إلى الارتقاء بنوعية وجودة المحتوى الإعلامي، وتسليط الضوء على تجربة الحجاج وعكس الجهود المبذولة في خدمة الحاج وخدمة ضيوف الرحمن.

وتشتمل فروع الجائزة على أفضل تغطية "سناب شات" مع أفضل فيلم قصير "دقيقتان كحد أقصى"، وأفضل صورة وأجمل تغريدة.

وحددت الإمارة لبداية التقديم على الجائزة، تاريخ 21 ذي القعدة الموافق 24 يوليو حتى نهاية 12 ذي الحجة الموافق 13 أغسطس؛ فيما يتم إعلان الجائزة في 13 ذي الحجة الموافق 14 أغسطس، ويبلغ مجموع الجوائز نصف مليون ريال؛ حيث ترسل جميع المشاركات على الإيميل الخاص بالمسابقة (P.R@makkah.gov.sa).

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"مشاهير السناب".. هل يدخلون مسابقة إمارة مكة للإعلام الجديد؟
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن مسابقة إمارة مكة للإعلام الجديد في فرع "السناب شات" ستشمل مشاهير السناب.

وقال "الدوسري" في رد على استفسار لـ"سبق" حول التساؤلات التي أعقبت الإعلان عن المسابقة في فرعها الخاص بـ"السناب شات" وعن مدى شمولها لمشاهير السناب: طبعًا يشمل كل من يقدم عملًا مميزًا ومختلفًا، وهناك لجنة متخصصة ستقيم كل المشاركات وتختار الأفضل.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا عدة تساؤلات عن ما إذا كانت الجائزة تشمل "مشاهير السناب" في مسابقة إمارة مكة للإعلام الجديد في فرع "السناب شات".

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد كشفت عن آلية وضوابط المشاركة في جائزة الإمارة للإعلام الجديد؛ مؤكدةً أن مجالات الجائزة تهدف إلى الارتقاء بنوعية وجودة المحتوى الإعلامي، وتسليط الضوء على تجربة الحجاج وعكس الجهود المبذولة في خدمة الحاج وخدمة ضيوف الرحمن.

وتشتمل فروع الجائزة على أفضل تغطية "سناب شات" مع أفضل فيلم قصير "دقيقتان كحد أقصى"، وأفضل صورة وأجمل تغريدة.

وحددت الإمارة لبداية التقديم على الجائزة، تاريخ 21 ذي القعدة الموافق 24 يوليو حتى نهاية 12 ذي الحجة الموافق 13 أغسطس؛ فيما يتم إعلان الجائزة في 13 ذي الحجة الموافق 14 أغسطس، ويبلغ مجموع الجوائز نصف مليون ريال؛ حيث ترسل جميع المشاركات على الإيميل الخاص بالمسابقة (P.R@makkah.gov.sa).

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
02:00 PM

"مشاهير السناب".. هل يدخلون مسابقة إمارة مكة للإعلام الجديد؟

"الدوسري" لـ"سبق": لجنة متخصصة ستقيّم المشاركات وتختار الأفضل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,577

أكد المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن مسابقة إمارة مكة للإعلام الجديد في فرع "السناب شات" ستشمل مشاهير السناب.

وقال "الدوسري" في رد على استفسار لـ"سبق" حول التساؤلات التي أعقبت الإعلان عن المسابقة في فرعها الخاص بـ"السناب شات" وعن مدى شمولها لمشاهير السناب: طبعًا يشمل كل من يقدم عملًا مميزًا ومختلفًا، وهناك لجنة متخصصة ستقيم كل المشاركات وتختار الأفضل.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا عدة تساؤلات عن ما إذا كانت الجائزة تشمل "مشاهير السناب" في مسابقة إمارة مكة للإعلام الجديد في فرع "السناب شات".

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد كشفت عن آلية وضوابط المشاركة في جائزة الإمارة للإعلام الجديد؛ مؤكدةً أن مجالات الجائزة تهدف إلى الارتقاء بنوعية وجودة المحتوى الإعلامي، وتسليط الضوء على تجربة الحجاج وعكس الجهود المبذولة في خدمة الحاج وخدمة ضيوف الرحمن.

وتشتمل فروع الجائزة على أفضل تغطية "سناب شات" مع أفضل فيلم قصير "دقيقتان كحد أقصى"، وأفضل صورة وأجمل تغريدة.

وحددت الإمارة لبداية التقديم على الجائزة، تاريخ 21 ذي القعدة الموافق 24 يوليو حتى نهاية 12 ذي الحجة الموافق 13 أغسطس؛ فيما يتم إعلان الجائزة في 13 ذي الحجة الموافق 14 أغسطس، ويبلغ مجموع الجوائز نصف مليون ريال؛ حيث ترسل جميع المشاركات على الإيميل الخاص بالمسابقة (P.R@makkah.gov.sa).

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