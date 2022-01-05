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الموارد البشرية بمكة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية الأسرة الأهلية بجدة

لدعم وإنجاح المبادرات والعمل على رفع الوعي بالمفاهيم والممارسات الصحيحة

وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة الأهلية سميرة خالد الغامدي؛ مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والجمعية.

وتسعى الاتفاقية إلى المساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال التركيز على دعم وإنجاح المبادرات، والعمل على رفع الوعي بالمفاهيم والممارسات الصحيحة للمسؤولية الاجتماعية في مجال قضايا العنف الأسري، وتقديم اللقاءات التوعوية المتخصصة في مجال حماية الأسرة من العنف، والعمل على تصميم برامج ذات محتوى توعوي تثقيفي لجميع فئات المجتمع فيما يخص تفعيل المسؤولية الاجتماعية لمناهضة العنف.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مبدأ الشراكة وتحقيق تطلعات القيادة في التعاون بين القطاعات؛ للمساهمة في تحقيق برامج التحول الوطني، وصولًا لأهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتها الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع.

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الموارد البشرية بمكة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية الأسرة الأهلية بجدة
سبق

وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة الأهلية سميرة خالد الغامدي؛ مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والجمعية.

وتسعى الاتفاقية إلى المساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال التركيز على دعم وإنجاح المبادرات، والعمل على رفع الوعي بالمفاهيم والممارسات الصحيحة للمسؤولية الاجتماعية في مجال قضايا العنف الأسري، وتقديم اللقاءات التوعوية المتخصصة في مجال حماية الأسرة من العنف، والعمل على تصميم برامج ذات محتوى توعوي تثقيفي لجميع فئات المجتمع فيما يخص تفعيل المسؤولية الاجتماعية لمناهضة العنف.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مبدأ الشراكة وتحقيق تطلعات القيادة في التعاون بين القطاعات؛ للمساهمة في تحقيق برامج التحول الوطني، وصولًا لأهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتها الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:06 PM

الموارد البشرية بمكة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية الأسرة الأهلية بجدة

لدعم وإنجاح المبادرات والعمل على رفع الوعي بالمفاهيم والممارسات الصحيحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة الأهلية سميرة خالد الغامدي؛ مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والجمعية.

وتسعى الاتفاقية إلى المساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال التركيز على دعم وإنجاح المبادرات، والعمل على رفع الوعي بالمفاهيم والممارسات الصحيحة للمسؤولية الاجتماعية في مجال قضايا العنف الأسري، وتقديم اللقاءات التوعوية المتخصصة في مجال حماية الأسرة من العنف، والعمل على تصميم برامج ذات محتوى توعوي تثقيفي لجميع فئات المجتمع فيما يخص تفعيل المسؤولية الاجتماعية لمناهضة العنف.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مبدأ الشراكة وتحقيق تطلعات القيادة في التعاون بين القطاعات؛ للمساهمة في تحقيق برامج التحول الوطني، وصولًا لأهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتها الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع.

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