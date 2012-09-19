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الأمن اللبناني توجه لتوقيف رئيس الحكومة السابق فاكتشف أنه غادر البلاد

عشية جلسة استجوابه في قضية انفجار ميناء بيروت

ذكرت المؤسسة اللبنانية للإرسال، اليوم (السبت)، أن أمن الدولة اللبناني حضر لمنزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب في بيروت، لتنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة بحقه.

وأضافت المؤسسة نقلاً عن مصادر، أن دورية أمنية حضرت عشية جلسة الاستجواب التي حددها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار لـ"دياب" غير أن عائلته، أبلغت الدورية بأنه متواجد خارج البلاد.

ويعود للمحقق العدلي أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً في حق "دياب".

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الأمن اللبناني توجه لتوقيف رئيس الحكومة السابق فاكتشف أنه غادر البلاد
سبق

ذكرت المؤسسة اللبنانية للإرسال، اليوم (السبت)، أن أمن الدولة اللبناني حضر لمنزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب في بيروت، لتنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة بحقه.

وأضافت المؤسسة نقلاً عن مصادر، أن دورية أمنية حضرت عشية جلسة الاستجواب التي حددها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار لـ"دياب" غير أن عائلته، أبلغت الدورية بأنه متواجد خارج البلاد.

ويعود للمحقق العدلي أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً في حق "دياب".

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
08:13 PM

الأمن اللبناني توجه لتوقيف رئيس الحكومة السابق فاكتشف أنه غادر البلاد

عشية جلسة استجوابه في قضية انفجار ميناء بيروت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,779

ذكرت المؤسسة اللبنانية للإرسال، اليوم (السبت)، أن أمن الدولة اللبناني حضر لمنزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب في بيروت، لتنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة بحقه.

وأضافت المؤسسة نقلاً عن مصادر، أن دورية أمنية حضرت عشية جلسة الاستجواب التي حددها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار لـ"دياب" غير أن عائلته، أبلغت الدورية بأنه متواجد خارج البلاد.

ويعود للمحقق العدلي أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً في حق "دياب".

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