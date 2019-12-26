الرائد يواصل تقديم مستوياته المبهرة ويدخل مربع الكبار

رمى العدالة في دائرة الخطر

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، تقديم مستوياته اللافتة بفوزه مساء اليوم على ضيفه "العدالة" بهدف نظيف، وذلك في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في مستهلّ الجولة الثالثة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الرائد رصيده النقطي إلى النقطة الثالثة والعشرين، فيما تجمد رصيد العدالة عند النقطة الثامنة.

بدأ الرائد المواجهة مهاجمًا بضراوة بغية الحصول على هدف يتوّج أفضليته على أرضية الملعب، وقد تحقّق للفريق الأحمر مراده عند الدقيقة 17 عندما تمكّن المهاجم ارنود جوم مستغلًّا كرة عرضية، حولها برأسه داخل شباك العدالة، وزادت خطورة العدالة قبل صافرة نهاية الشوط الأول؛ الأمر الذي ظهر واضحًا على محيّا مدرب الرائد بعد صافرة نهاية الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني وانقلبت موازين القوى لصالح العدالة، وتعدّ فرصة أحمد الزين عند الدقيقة 71 أخطرَ فرص الشوط، وذلك عندما توغل من الجهة اليسرى ولكنه بالغ في المراوغة؛ مما أفقده الكرة، ليطالب بركلة جزاء ولكن حكم المواجهة أمر باستمرار اللعب، وعند الدقيقة 89 سدد البديل أحمد الناظري عادت من دفاع الرائد المتماسك.

وعند الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي لاحت أخطر الفرص للعدالة، عندما ارتدّت الكرة من العارضة من كرة رأسية لتنقذ الرائد من هدف تعادل محقّق، ليطلق حكم المواجهة صافرته معلنًا فوز الرائد بهدف وحيد، وبالتالي مواصلة مستوياته المميزة التي تأتي استمرارية للجولات الماضية، فيما تضاعفت أوجاع العدالة بعد النزيف النقطي الحاد؛ مما أدخله في حسابات الخطر مبكرًا.