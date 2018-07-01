"سفيرات المصيف": الإرشاد السياحي عمل وطني لإنجاح السياحة في المملكة

يُقدمنَ الخدمات النوعية والمتميزة لزوار سوق عكاظ

أجمع عدد من سفيرات المصيف من الطالبات اللاتي يقدمن الإرشاد السياحي لزوار سوق عكاظ على أن الإرشاد السياحي يعد عملًا وطنيًا لانجاح السياحة في المملكة ، وبما يحقق رؤية المملكة 2030، وأكدت أن ما وجدنهُ من دعم واهتمام كان حافزا لهن لخوض غمار هذا العمل والمشاركة في تنمية السياحة ورقيها في المملكة.

وأشرنَ "سفيرات المصيف" إلى ما يمتلكنهُ من مهارات في مجال الارشاد السياحي ستُسهم في تقديم خدمة نوعية ومتميزة لكافة أطياف المجتمع من الزوار والمصطافين.

ورأت الطالبة "شروق الغامدي" والطالبة "خديجة قاضي" أن المرشدة السياحية تعتبر سفيرة داخل الوطن بما تقدمه من معلومات للمصطافين لرسم أجمل الانطباعات لديهم ، مشيرات إلى أن مبادرة سفراء المصيف والتي تبنتها ادارة تعليم الطائف ممثلةً في ادارة نشاط الطالبات كانت نقطة البداية للانطلاق في هذا المجال وان ما وجدنهُ من دعم واهتمام كان حافزًا لهن لمواصلة العمل في الارشاد السياحي والمشاركة في نهضة وطننا الغالي سياحياً .

وعبرت الطالبة "رزان الزايدي" والطالبة "روان المطيري" عن فخرهن وسعادتهن باعتبارهن سفيرات المصيف بالطائف لارشاد زوار سوق عكاظ ورسم صورة ذهنية رائعة لديهم من خلال التعريف بالسوق ومواقع الفعاليات ، مشيرات إلى أن مبادرة سفراء المصيف سيكون لها دور فاعل وبارز سياحيًا في محافظة الطائف وتعريف المصطافين بمدينة الورد التي تعدُ من من أبرز المناطق السياحية في المملكة . مقدمات شكرهن لمديرة ادارة نشاط الطالبات والمشرفات على ما وجدنهُ من دعم وتشجيع لها في مجال الإرشاد السياحي.

وأشارت كل من الطالبة "شوق القرشي ومريم القرشي وحياة القرشي" إلى متعة العمل في مجال إرشاد الزوار وتعريفهم بأبرز المعالم السياحية والتاريخية في الطائف ، مؤكدات انهن وزميلاتهن سفيرات المصيف لا يواجهن أي صعوبة في ذلك رغم التعامل مع أعداد كبيرة من شرائح المجتمع المختلفة ، وذلك بفضل الله ثم بفضل ما يمتلكنهُ من مهارات اكتسبنها خلال الجولات والزيارات السياحية التي نفذتها إدارة نشاط الطالبات لهن منذ عام.

من جهتها قالت مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزيه الحارثي : إن الطالبات المشاركات في برنامج سفراء المصيف ضمن فريق يضم عددًا من الطلاب والطالبات ، حيث تم إعدادهن وتأهيليهن منذ نحو عام ، وحرصت الادارة على تنمية مهاراتهن وثقافتهن السياحية لتمكينهن من تقديم الارشاد السياحي لزوار الطائف وإتاحة الفرصة للطالبات للتعريف بالمواقع السياحية والتاريخية والتراثية في الطائف وإبراز الوجه الحقيقي للمملكة وتعريف السائح أو الزائر بمكانة هذا البلد وأصالته.

وأكدت أن سوق عكاظ يعدُ هو المشاركة الأولى للطالبات وبمشاركة منسقات سفراء المصيف "أميرة السفياني وسراء المسعودي" ، مشيرةً إلى أنه سيتم العمل على تنمية مهاراتهن من خلال إشراكهن في عدد من الدورات التدريبية المتخصصة .