"ساق البامبو" الحقيقية.. قصة حب بين كويتية وتايلندي تنتهي بالزواج

تعرّفت عليه في إحدى رحلاتها لشرق آسيا.. وهواياتهما قرّبت المسافات

في خطوة غير مألوفة في المجتمع الكويتي، سلّطت وسائل الإعلام الضوء على قصة حب شابة كويتية ذهبت في رحلة لدول شرق آسيا للتعرف على ثقافة الشعوب، وفنان موسيقي تايلندي (بوذي) تكللت بالزواج.

وحسب صحيفة "القبس" الإلكترونية، التقت الشابة "دانة" بزوجها "بينس" في أول رحلة استكشافية قامت بها عام 2017، ولدى زيارتها لأحد المطاعم في تايلند، كان يعزف مع فرقته، وجمع بينهما الحب، وانتهى بالزواج.

وتخرجت "دانة" من كلية التربية الأساسية بجامعة الكويت، والتحقت بمهنة التدريس، وتنشط بصفة "بلوغر" على مواقع التواصل.

وتزوجت العام الماضي "بيس برفان" الذي أشهر إسلامه وأنجبا طفلتهما الأولى لورا، التي حملت مزيجًا من ملامح أمها الكويتية وابتسامة أبيها التايلندي؛ لتعيد إلى الأذهان قصة "عيسى الطاروف" الشهيرة في رواية "ساق البامبو" للروائي سعود السنعوسي.

وبعد زواجها، تعرضت "دانة" لانتقادات واسعة واتهامات بأن فعلتها تُحرّض على تكرار هذه الأمور داخل المجتمع الكويتي، والتي تؤدي إلى فقدان الهوية الكويتية، وانحراف تام عن عادات المجتمع وتقاليده.

وأعربت "دانة" عن أنها وجدت في "بيس" شابًّا بسيطًا وطموحًا، كان يبحث عن شابة أجنبية من بيئة محافظة، تحب السفر والترحال والتجارب الحياتية والإنسانية وتقدس المنزل والعائلة، وهذا ما قرّب المسافات بينهما؛ إذ قررا الزواج في أسرع وقت، دون الخوف من اختلاف في التقاليد بين البلدين؛ موضحة أن العادات والتقاليد هي مجرد أمور موروثة وليست نصًّا مقدسًا يُعتد به، وأن اللغة الإنسانية والخير هما الأسمى.

وتابعت "دانة" أنها أوضحت لزوجها "بيس" تحريم الدين الإسلامي الزواج بغير مسلم، وقيمه وإنسانيته، فدخل الإسلامَ، وهي الخطوة التي مهّدت لزواجهما بشكل رسمي في الكويت، وسط ترحيب وتقبّل العائلة والأقارب لذلك.

ولفتت "دانة" إلى أن حياتهما تسير على نحو رائع، ولديهما طفلة، وتشارك زوجها بمطعم في تايلند.