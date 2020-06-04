كرم محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، اليوم، قائد الفوج الأمني الأول بمحافظة العارضة الرائد بدر بن محمد الشهراني، وعددًا من منسوبي قوة الأفواج بمنطقة جازان في مكتبه بمقر المحافظة؛ وذلك نظير جهودهم الأمنية في الميدان. وبهذه المناسبة أعرب "الشهراني" عن شكره وتقديره نيابةً عن زملائه للمحافظ على دعمه المعنوي المستمر لمنسوبي قوة الأفواج، داعيًا الله للجميع بالتوفيق والسداد. وكان وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج قد دشن في شوال من العام الماضي انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان. ‏ وأكد وقتها أن مباشرة دوريات الأفواج الأمنية لمهامها في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة، جاءت امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعنايتها بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

بعد عام من التدشين.. محافظ العارضة يكرم أبطال الأفواج الأمنية قاسم الخبراني سبق 2020-06-04 كرم محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، اليوم، قائد الفوج الأمني الأول بمحافظة العارضة الرائد بدر بن محمد الشهراني، وعددًا من منسوبي قوة الأفواج بمنطقة جازان في مكتبه بمقر المحافظة؛ وذلك نظير جهودهم الأمنية في الميدان.



وبهذه المناسبة أعرب "الشهراني" عن شكره وتقديره نيابةً عن زملائه للمحافظ على دعمه المعنوي المستمر لمنسوبي قوة الأفواج، داعيًا الله للجميع بالتوفيق والسداد.



وكان وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج قد دشن في شوال من العام الماضي انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.

‏

وأكد وقتها أن مباشرة دوريات الأفواج الأمنية لمهامها في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة، جاءت امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعنايتها بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 06:10 PM

بعد عام من التدشين.. محافظ العارضة يكرم أبطال الأفواج الأمنية نظير جهودهم الأمنية في الميدان





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كرم محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، اليوم، قائد الفوج الأمني الأول بمحافظة العارضة الرائد بدر بن محمد الشهراني، وعددًا من منسوبي قوة الأفواج بمنطقة جازان في مكتبه بمقر المحافظة؛ وذلك نظير جهودهم الأمنية في الميدان.



وبهذه المناسبة أعرب "الشهراني" عن شكره وتقديره نيابةً عن زملائه للمحافظ على دعمه المعنوي المستمر لمنسوبي قوة الأفواج، داعيًا الله للجميع بالتوفيق والسداد.



وكان وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج قد دشن في شوال من العام الماضي انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.

‏

وأكد وقتها أن مباشرة دوريات الأفواج الأمنية لمهامها في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة، جاءت امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعنايتها بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.