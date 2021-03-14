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الإجراءات الاحترازية تغلق ساحة حراج خردوات "معيصم مكة"

إلزام المستثمر برفع مستوى النظافة

برّر المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، إغلاق الساحة الداخلية لحراج الخردة بالمعيصم في مكة المكرمة، بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار "سبق" حول إغلاق الساحة الداخلية للحراج، والتي كانت تشهد كثافة بشرية، خاصة في أيام نهاية الأسبوع.

وقال "الشريف": "الساحة الداخلية منفعة عامة، وتم إلزام المستثمر برفع مستوى النظافة، والحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية بداخلها، وتحديد بوابة دخول وأخرى للخروج".

وأشار متحدث أمانة العاصمة المقدسة إلى أن العمل جارٍ مع الجهات المختصة لتطبيق الاشتراطات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإجراءات الاحترازية تغلق ساحة حراج خردوات "معيصم مكة"
سبق

برّر المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، إغلاق الساحة الداخلية لحراج الخردة بالمعيصم في مكة المكرمة، بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار "سبق" حول إغلاق الساحة الداخلية للحراج، والتي كانت تشهد كثافة بشرية، خاصة في أيام نهاية الأسبوع.

وقال "الشريف": "الساحة الداخلية منفعة عامة، وتم إلزام المستثمر برفع مستوى النظافة، والحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية بداخلها، وتحديد بوابة دخول وأخرى للخروج".

وأشار متحدث أمانة العاصمة المقدسة إلى أن العمل جارٍ مع الجهات المختصة لتطبيق الاشتراطات.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
06:39 PM

الإجراءات الاحترازية تغلق ساحة حراج خردوات "معيصم مكة"

إلزام المستثمر برفع مستوى النظافة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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برّر المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، إغلاق الساحة الداخلية لحراج الخردة بالمعيصم في مكة المكرمة، بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار "سبق" حول إغلاق الساحة الداخلية للحراج، والتي كانت تشهد كثافة بشرية، خاصة في أيام نهاية الأسبوع.

وقال "الشريف": "الساحة الداخلية منفعة عامة، وتم إلزام المستثمر برفع مستوى النظافة، والحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية بداخلها، وتحديد بوابة دخول وأخرى للخروج".

وأشار متحدث أمانة العاصمة المقدسة إلى أن العمل جارٍ مع الجهات المختصة لتطبيق الاشتراطات.

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