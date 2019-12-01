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الرياض تستضيف مؤتمر الكيمياء السريرية بمتحدثين من داخل وخارج المملكة

الفعاليات تنطلق بورشتي عمل عن تقنيات مراقبة الجودة والسلامة بالعمل المخبري

تعتزم الجمعية السعودية للكيمياء السريرية عقد مؤتمرها السنوي الخامس في مدينة الرياض بفندق كروان بلازا يومي 4 و5 ديسمبر، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر بورشتي عمل يوم 3 من ديسمبر عن تقنيات مراقبة الجودة والسلامة بالعمل المخبري.

من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية السعودية للكيمياء السريرية وعضو مجلس الإدارة الدكتور علي العثيم إن المؤتمر يحتوي على العديد من المواضيع المهمة لجميع العاملين بمجال الكيمياء الحيوية بالمختبرات الطبية، وسيشارك بالمؤتمر عدد من المتحدثين المحليين والدوليين بمواضيع متنوعة منها التقنيات الحديثة والمؤشرات الحيوية الكيميائية التي يتم قياسها بالمختبر وعلاقتها بالتشخيص المبكر للأمراض.


وأضاف: "يحتوي المؤتمر على عدة محاضرات متعلقة بأعداد المختبرات الصحية للاعتمادات المحلية والعالمية لتتوافق مع المقاييس ومتطلبات الجودة والأمان بالعمل المخبري، وتم دعوة جميع المهتمين للمشاركة بالمؤتمر وورش العمل ولا ننسى جميع الداعمين لهذا المؤتمر الذين يساهمون بنجاح لهذا العام والأعوام السابقة".

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الرياض تستضيف مؤتمر الكيمياء السريرية بمتحدثين من داخل وخارج المملكة
سبق

تعتزم الجمعية السعودية للكيمياء السريرية عقد مؤتمرها السنوي الخامس في مدينة الرياض بفندق كروان بلازا يومي 4 و5 ديسمبر، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر بورشتي عمل يوم 3 من ديسمبر عن تقنيات مراقبة الجودة والسلامة بالعمل المخبري.

من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية السعودية للكيمياء السريرية وعضو مجلس الإدارة الدكتور علي العثيم إن المؤتمر يحتوي على العديد من المواضيع المهمة لجميع العاملين بمجال الكيمياء الحيوية بالمختبرات الطبية، وسيشارك بالمؤتمر عدد من المتحدثين المحليين والدوليين بمواضيع متنوعة منها التقنيات الحديثة والمؤشرات الحيوية الكيميائية التي يتم قياسها بالمختبر وعلاقتها بالتشخيص المبكر للأمراض.


وأضاف: "يحتوي المؤتمر على عدة محاضرات متعلقة بأعداد المختبرات الصحية للاعتمادات المحلية والعالمية لتتوافق مع المقاييس ومتطلبات الجودة والأمان بالعمل المخبري، وتم دعوة جميع المهتمين للمشاركة بالمؤتمر وورش العمل ولا ننسى جميع الداعمين لهذا المؤتمر الذين يساهمون بنجاح لهذا العام والأعوام السابقة".

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
10:20 PM

الرياض تستضيف مؤتمر الكيمياء السريرية بمتحدثين من داخل وخارج المملكة

الفعاليات تنطلق بورشتي عمل عن تقنيات مراقبة الجودة والسلامة بالعمل المخبري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعتزم الجمعية السعودية للكيمياء السريرية عقد مؤتمرها السنوي الخامس في مدينة الرياض بفندق كروان بلازا يومي 4 و5 ديسمبر، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر بورشتي عمل يوم 3 من ديسمبر عن تقنيات مراقبة الجودة والسلامة بالعمل المخبري.

من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية السعودية للكيمياء السريرية وعضو مجلس الإدارة الدكتور علي العثيم إن المؤتمر يحتوي على العديد من المواضيع المهمة لجميع العاملين بمجال الكيمياء الحيوية بالمختبرات الطبية، وسيشارك بالمؤتمر عدد من المتحدثين المحليين والدوليين بمواضيع متنوعة منها التقنيات الحديثة والمؤشرات الحيوية الكيميائية التي يتم قياسها بالمختبر وعلاقتها بالتشخيص المبكر للأمراض.


وأضاف: "يحتوي المؤتمر على عدة محاضرات متعلقة بأعداد المختبرات الصحية للاعتمادات المحلية والعالمية لتتوافق مع المقاييس ومتطلبات الجودة والأمان بالعمل المخبري، وتم دعوة جميع المهتمين للمشاركة بالمؤتمر وورش العمل ولا ننسى جميع الداعمين لهذا المؤتمر الذين يساهمون بنجاح لهذا العام والأعوام السابقة".

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