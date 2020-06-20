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14 حالة جديدة ترفع إصابات كورونا الحرجة إلى 1955

المملكة سجّلت 3941 إصابة جديدة بالفيروس اليوم

ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 1955 حالة، بعدما كان قد بلغ أمس 1941 حالة.

وبلغ معدل الارتفاع 14 حالة وفقاً لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3941 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 154233 حالة، مبينةً أنه تم تسجيل 3153 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي المتعافين 98917 حالة، كما تم تسجيل 46 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1230، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 54086، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1955 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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14 حالة جديدة ترفع إصابات كورونا الحرجة إلى 1955
سبق

ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 1955 حالة، بعدما كان قد بلغ أمس 1941 حالة.

وبلغ معدل الارتفاع 14 حالة وفقاً لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3941 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 154233 حالة، مبينةً أنه تم تسجيل 3153 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي المتعافين 98917 حالة، كما تم تسجيل 46 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1230، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 54086، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1955 حالة.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
03:47 PM

14 حالة جديدة ترفع إصابات كورونا الحرجة إلى 1955

المملكة سجّلت 3941 إصابة جديدة بالفيروس اليوم

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
3,809

ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 1955 حالة، بعدما كان قد بلغ أمس 1941 حالة.

وبلغ معدل الارتفاع 14 حالة وفقاً لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3941 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 154233 حالة، مبينةً أنه تم تسجيل 3153 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي المتعافين 98917 حالة، كما تم تسجيل 46 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1230، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 54086، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1955 حالة.

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