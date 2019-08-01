النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استهداف مركز للشرطة في عدن بسيارة مفخخة

سيارات الإسعاف هرعت للمكان لنقل الجرحى

هز انفجار عنيف، صباح اليوم الخميس، مدينة الشيخ عثمان بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال شهود عيان: إن انفجارًا عنيفًا استهدف مقر شرطة الشيخ عثمان، الواقع في حي عبدالعزيز، ويُعتقد أن سيارة مفخخة حاولت اقتحام مبنى مركز الشرطة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أكد الشهود سماع سيارات الإسعاف تُهرع إلى المكان لنقل جرحى، وأظهرت الصور الأولية أضرارًا بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
استهداف مركز للشرطة في عدن بسيارة مفخخة
سبق

هز انفجار عنيف، صباح اليوم الخميس، مدينة الشيخ عثمان بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال شهود عيان: إن انفجارًا عنيفًا استهدف مقر شرطة الشيخ عثمان، الواقع في حي عبدالعزيز، ويُعتقد أن سيارة مفخخة حاولت اقتحام مبنى مركز الشرطة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أكد الشهود سماع سيارات الإسعاف تُهرع إلى المكان لنقل جرحى، وأظهرت الصور الأولية أضرارًا بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
09:14 AM

استهداف مركز للشرطة في عدن بسيارة مفخخة

سيارات الإسعاف هرعت للمكان لنقل الجرحى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,262

هز انفجار عنيف، صباح اليوم الخميس، مدينة الشيخ عثمان بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال شهود عيان: إن انفجارًا عنيفًا استهدف مقر شرطة الشيخ عثمان، الواقع في حي عبدالعزيز، ويُعتقد أن سيارة مفخخة حاولت اقتحام مبنى مركز الشرطة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أكد الشهود سماع سيارات الإسعاف تُهرع إلى المكان لنقل جرحى، وأظهرت الصور الأولية أضرارًا بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
30,644
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,372
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,459
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,458

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة