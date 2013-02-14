النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 2227 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3469 خلال الـ24 ساعة الماضية

باريس.. الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل هاجم شرطيًّا بسكين

واقعةٌ مكررة بعد اعتداء رجل على شرطي بسكين في "كان" نوفمبر الماضي

أطلق رجال الشرطة الفرنسية النار على شخص هاجم أحد عناصرهم بسكين، في "محطة قطارات الشمال" Gare du Nord، في باريس.

ووفق "الفرنسية" لا يوجد ربط بين الحادث والعمل الإرهابي حتى الآن، وأن دوافع المهاجم غير معروفة حتى اللحظة.

وأطلق شرطيان "النار على رجل هددهما بسكين" في محطة قطارات في باريس، دون ذكر لأي تفاصيل؛ وفق الوكالة.

يشار إلى أن شرطيًّا كان قد أصيب بهجوم بسكين في مدينة "كان" في الثامن من نوفمبر الماضي.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إصابة الشرطي و"تحييد المهاجم"، حسبما نقلته "رويترز".

ونقل تلفزيون "بي.إف.إم" نقلًا عن مصدر للشرطة، أن المهاجم فتح باب سيارة شرطة متوقفة أمام مركز للشرطة، وطعن شرطيًّا بسكين.

وأضاف أنه حاول بعد ذلك مهاجمة شرطي ثانٍ، لكن شرطيًّا ثالثًا كان في السيارة أيضًا، أطلق النار عليه فأصابه بجروح خطيرة.

الشرطة الفرنسية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
باريس.. الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل هاجم شرطيًّا بسكين
سبق

أطلق رجال الشرطة الفرنسية النار على شخص هاجم أحد عناصرهم بسكين، في "محطة قطارات الشمال" Gare du Nord، في باريس.

ووفق "الفرنسية" لا يوجد ربط بين الحادث والعمل الإرهابي حتى الآن، وأن دوافع المهاجم غير معروفة حتى اللحظة.

وأطلق شرطيان "النار على رجل هددهما بسكين" في محطة قطارات في باريس، دون ذكر لأي تفاصيل؛ وفق الوكالة.

يشار إلى أن شرطيًّا كان قد أصيب بهجوم بسكين في مدينة "كان" في الثامن من نوفمبر الماضي.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إصابة الشرطي و"تحييد المهاجم"، حسبما نقلته "رويترز".

ونقل تلفزيون "بي.إف.إم" نقلًا عن مصدر للشرطة، أن المهاجم فتح باب سيارة شرطة متوقفة أمام مركز للشرطة، وطعن شرطيًّا بسكين.

وأضاف أنه حاول بعد ذلك مهاجمة شرطي ثانٍ، لكن شرطيًّا ثالثًا كان في السيارة أيضًا، أطلق النار عليه فأصابه بجروح خطيرة.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
11:47 AM

باريس.. الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل هاجم شرطيًّا بسكين

واقعةٌ مكررة بعد اعتداء رجل على شرطي بسكين في "كان" نوفمبر الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
610

أطلق رجال الشرطة الفرنسية النار على شخص هاجم أحد عناصرهم بسكين، في "محطة قطارات الشمال" Gare du Nord، في باريس.

ووفق "الفرنسية" لا يوجد ربط بين الحادث والعمل الإرهابي حتى الآن، وأن دوافع المهاجم غير معروفة حتى اللحظة.

وأطلق شرطيان "النار على رجل هددهما بسكين" في محطة قطارات في باريس، دون ذكر لأي تفاصيل؛ وفق الوكالة.

يشار إلى أن شرطيًّا كان قد أصيب بهجوم بسكين في مدينة "كان" في الثامن من نوفمبر الماضي.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إصابة الشرطي و"تحييد المهاجم"، حسبما نقلته "رويترز".

ونقل تلفزيون "بي.إف.إم" نقلًا عن مصدر للشرطة، أن المهاجم فتح باب سيارة شرطة متوقفة أمام مركز للشرطة، وطعن شرطيًّا بسكين.

وأضاف أنه حاول بعد ذلك مهاجمة شرطي ثانٍ، لكن شرطيًّا ثالثًا كان في السيارة أيضًا، أطلق النار عليه فأصابه بجروح خطيرة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,900
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,456
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,125
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,110

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة