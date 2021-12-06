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هذا ما قاله صلاح عن شرب الخمر.. و"إفتاء مصر" تُعلق

أثارت تصريحات لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي حول رأيه في شرب الخمر، تفاعلًا واسعًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، جاء تصريح محمد صلاح خلال مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب، نُشر عبر منصة "شاهد"؛ حيث قال: "بحس إن أنا عمري مثلًا نفسي ما راحت إني أشرب حاجة، حقيقي السؤال مبفكرش فيه كثير..".

وحول الحفلات التي يتضمنها شرب الكحول، رد محمد صلاح: "الناس هنا ما بيضغطوش على حد إنه يعمل حاجة، بس أنا في الآخر بحس إني أنا عمري مثلًا ما حد ضغطني إنه لازم تشرب كذا، لأ، ونفسي نفسها مش عايز أشرب مش عايز أجرب يعني".

وبعد ساعات على تداول تصريحات محمد صلاح، نشرت دار الإفتاء المصرية سلسلة تغريدات حول الخمر وحكم شربها، قائلة: "عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته".

وأضافت في تغريدة منفصلة: "تحريم شرب الخمر ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين".

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هذا ما قاله صلاح عن شرب الخمر.. و"إفتاء مصر" تُعلق
سبق

أثارت تصريحات لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي حول رأيه في شرب الخمر، تفاعلًا واسعًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، جاء تصريح محمد صلاح خلال مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب، نُشر عبر منصة "شاهد"؛ حيث قال: "بحس إن أنا عمري مثلًا نفسي ما راحت إني أشرب حاجة، حقيقي السؤال مبفكرش فيه كثير..".

وحول الحفلات التي يتضمنها شرب الكحول، رد محمد صلاح: "الناس هنا ما بيضغطوش على حد إنه يعمل حاجة، بس أنا في الآخر بحس إني أنا عمري مثلًا ما حد ضغطني إنه لازم تشرب كذا، لأ، ونفسي نفسها مش عايز أشرب مش عايز أجرب يعني".

وبعد ساعات على تداول تصريحات محمد صلاح، نشرت دار الإفتاء المصرية سلسلة تغريدات حول الخمر وحكم شربها، قائلة: "عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته".

وأضافت في تغريدة منفصلة: "تحريم شرب الخمر ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين".

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
11:04 AM

هذا ما قاله صلاح عن شرب الخمر.. و"إفتاء مصر" تُعلق

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
9,218

أثارت تصريحات لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي حول رأيه في شرب الخمر، تفاعلًا واسعًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، جاء تصريح محمد صلاح خلال مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب، نُشر عبر منصة "شاهد"؛ حيث قال: "بحس إن أنا عمري مثلًا نفسي ما راحت إني أشرب حاجة، حقيقي السؤال مبفكرش فيه كثير..".

وحول الحفلات التي يتضمنها شرب الكحول، رد محمد صلاح: "الناس هنا ما بيضغطوش على حد إنه يعمل حاجة، بس أنا في الآخر بحس إني أنا عمري مثلًا ما حد ضغطني إنه لازم تشرب كذا، لأ، ونفسي نفسها مش عايز أشرب مش عايز أجرب يعني".

وبعد ساعات على تداول تصريحات محمد صلاح، نشرت دار الإفتاء المصرية سلسلة تغريدات حول الخمر وحكم شربها، قائلة: "عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته".

وأضافت في تغريدة منفصلة: "تحريم شرب الخمر ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين".

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