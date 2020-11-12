النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المغرب تسجل 6195 إصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 276 ألفاً و821 والوفيات 4570 شخصاً

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 6195 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 276 ألفاً و821.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 64 حالة وفاة ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4570 وفاة.

فيروس كورونا الجديد المغرب

الرئيسية/ محطات

اعلان
المغرب تسجل 6195 إصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة
سبق

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 6195 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 276 ألفاً و821.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 64 حالة وفاة ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4570 وفاة.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
09:58 PM

المغرب تسجل 6195 إصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 276 ألفاً و821 والوفيات 4570 شخصاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
0
58

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 6195 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 276 ألفاً و821.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 64 حالة وفاة ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4570 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,763
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,015
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,261
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,224

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة