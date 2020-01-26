وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث يرعى -حفظه الله- حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.
خادم الحرمين يصل إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث يرعى -حفظه الله- حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
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خادم الحرمين يصل إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبلصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-26
26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
03:05 PM
اخر تعديل
26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
06:02 PM
خادم الحرمين يصل إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث يرعى -حفظه الله- حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.
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