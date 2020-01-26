النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين يصل إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث يرعى -حفظه الله- حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يصل إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث يرعى -حفظه الله- حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
03:05 PM
اخر تعديل
26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
06:02 PM

خادم الحرمين يصل إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,963

وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث يرعى -حفظه الله- حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,415
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,199
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,629
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,294

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة