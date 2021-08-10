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رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل.. والأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية

الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً وتشمل السليمي والشملي والغزالة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل، ومحافظات: (الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، موقق).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل.. والأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل، ومحافظات: (الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، موقق).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
11:32 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل.. والأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية

الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً وتشمل السليمي والشملي والغزالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل، ومحافظات: (الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، موقق).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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