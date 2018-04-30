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استمرارًا لسلسلة الهزائم.. غارة للتحالف تصطاد أركان حرب لميليشيا الحوثي

في ضربة عسكرية قوية للمتمردين

استهدفت غارة جوية للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن قائدًا عسكريًّا كبيرًا في ميليشيات الحوثي الإيرانية، في ضربة عسكرية قوية للمتمردين تأتي بعد سلسلة هزائم على الأرض وخسائر بشرية على أعلى المستويات.

ووفقًا لسكاي نيوز فقد اعترفت ميليشيات الحوثي بمقتل العميد المنشق "محمود النقيب" الذي عينته أركانَ حرب المنطقة العسكرية السابعة، مع ثلاثة من مرافقيه، في محافظة البيضاء.

وفي هذا الإطار قالت مصادر ميدانية: إن النقيب قُتل مع قيادات ميدانية أخرى في غارة جوية لمقاتلات التحالف في محافظة البيضاء؛ ما يشكل صفعة للحوثيين، ولاسيما أن القتيل هو القائد الأول الميداني لميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء.

ويأتي مقتل النقيب بعد أسبوع على سقوط صالح الصماد، الذي كان يرأس ما يسمى: "المجلس السياسي الأعلى" التابع للميليشيات، في غارة للتحالف استهدفته في محافظة الحديدة غربي البلاد، مع قادة آخرين.

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استمرارًا لسلسلة الهزائم.. غارة للتحالف تصطاد أركان حرب لميليشيا الحوثي
سبق

استهدفت غارة جوية للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن قائدًا عسكريًّا كبيرًا في ميليشيات الحوثي الإيرانية، في ضربة عسكرية قوية للمتمردين تأتي بعد سلسلة هزائم على الأرض وخسائر بشرية على أعلى المستويات.

ووفقًا لسكاي نيوز فقد اعترفت ميليشيات الحوثي بمقتل العميد المنشق "محمود النقيب" الذي عينته أركانَ حرب المنطقة العسكرية السابعة، مع ثلاثة من مرافقيه، في محافظة البيضاء.

وفي هذا الإطار قالت مصادر ميدانية: إن النقيب قُتل مع قيادات ميدانية أخرى في غارة جوية لمقاتلات التحالف في محافظة البيضاء؛ ما يشكل صفعة للحوثيين، ولاسيما أن القتيل هو القائد الأول الميداني لميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء.

ويأتي مقتل النقيب بعد أسبوع على سقوط صالح الصماد، الذي كان يرأس ما يسمى: "المجلس السياسي الأعلى" التابع للميليشيات، في غارة للتحالف استهدفته في محافظة الحديدة غربي البلاد، مع قادة آخرين.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
08:04 PM

استمرارًا لسلسلة الهزائم.. غارة للتحالف تصطاد أركان حرب لميليشيا الحوثي

في ضربة عسكرية قوية للمتمردين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
18,011

استهدفت غارة جوية للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن قائدًا عسكريًّا كبيرًا في ميليشيات الحوثي الإيرانية، في ضربة عسكرية قوية للمتمردين تأتي بعد سلسلة هزائم على الأرض وخسائر بشرية على أعلى المستويات.

ووفقًا لسكاي نيوز فقد اعترفت ميليشيات الحوثي بمقتل العميد المنشق "محمود النقيب" الذي عينته أركانَ حرب المنطقة العسكرية السابعة، مع ثلاثة من مرافقيه، في محافظة البيضاء.

وفي هذا الإطار قالت مصادر ميدانية: إن النقيب قُتل مع قيادات ميدانية أخرى في غارة جوية لمقاتلات التحالف في محافظة البيضاء؛ ما يشكل صفعة للحوثيين، ولاسيما أن القتيل هو القائد الأول الميداني لميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء.

ويأتي مقتل النقيب بعد أسبوع على سقوط صالح الصماد، الذي كان يرأس ما يسمى: "المجلس السياسي الأعلى" التابع للميليشيات، في غارة للتحالف استهدفته في محافظة الحديدة غربي البلاد، مع قادة آخرين.

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