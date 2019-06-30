"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة .. و"المدني" تحذّر

قالت: تصحب برياح نشطة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل: مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي, والعقيق, والقرى, وبني حسن, والحجرة, والمخواة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.