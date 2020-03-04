"الصحة": لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل خلال 24 ساعة الماضية أي حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧‫ كورونا الجديد في المملكة.

وبينت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (93.161) شخصاً معظمهم في الصين، تعافى منهم (50690).

‏ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة ‪@SaudiMOH937⁩ في حال وجود استفسار عن الفيروس.