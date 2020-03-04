"الصحة": لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية
أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل خلال 24 ساعة الماضية أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.
وبينت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (93.161) شخصاً معظمهم في الصين، تعافى منهم (50690).
ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 في حال وجود استفسار عن الفيروس.
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
"الصحة": لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-03-04
أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل خلال 24 ساعة الماضية أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.
وبينت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (93.161) شخصاً معظمهم في الصين، تعافى منهم (50690).
ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 في حال وجود استفسار عن الفيروس.
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
06:56 PM
اخر تعديل
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
07:32 PM
"الصحة": لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية
أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل خلال 24 ساعة الماضية أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.
وبينت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (93.161) شخصاً معظمهم في الصين، تعافى منهم (50690).
ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 في حال وجود استفسار عن الفيروس.