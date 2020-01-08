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بالفيديو.. "العرفج": التوظيف هاجس دولة ووطن.. وهذه التحديات تواجه وزارة العمل

قال إن المواطن لا يعرف قيمة المياه إلا إذا "مسّيت جيبه"

أكد عامل المعرفة أن ‏"التوظيف" هاجس دولة، وهاجس وطن، مشيرًا إلى أن ثقافة العمل تختلف من منطقة لأخرى، والحلول يجب أن تختلف من منطقة لأخرى.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أوضح "العرفج" أن وفاة الدكتور "نجيب الزامل" خبر محزن، لكن مشهد وفاته فيه الكثير من أوجه الفرح.

كما أكد عامل المعرفة أن واقع شركة المياه اختلف، وهي تسير الآن في الاتجاه الصحيح، وتسوياتها في الأعوام الأخيرة وصلت إلى 900 مليون. مضيفًا: نظاما "قطرة" و"رشد" أتيا بثمارهما، لكن المواطن لا يزال لا يعرف قيمة المياه إلا إذا "مسّيت جيبه"! والمواطن يجب أن يخرج من "الخزان" إلى فكر "ترشيد الاستهلاك".

وفي سياق متصل، فقد أظهر البرنامج مقطعًا لعامل المعرفة وهو يمشي مع الفنان "ماجد المهندس .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "العرفج": التوظيف هاجس دولة ووطن.. وهذه التحديات تواجه وزارة العمل
سبق

أكد عامل المعرفة أن ‏"التوظيف" هاجس دولة، وهاجس وطن، مشيرًا إلى أن ثقافة العمل تختلف من منطقة لأخرى، والحلول يجب أن تختلف من منطقة لأخرى.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أوضح "العرفج" أن وفاة الدكتور "نجيب الزامل" خبر محزن، لكن مشهد وفاته فيه الكثير من أوجه الفرح.

كما أكد عامل المعرفة أن واقع شركة المياه اختلف، وهي تسير الآن في الاتجاه الصحيح، وتسوياتها في الأعوام الأخيرة وصلت إلى 900 مليون. مضيفًا: نظاما "قطرة" و"رشد" أتيا بثمارهما، لكن المواطن لا يزال لا يعرف قيمة المياه إلا إذا "مسّيت جيبه"! والمواطن يجب أن يخرج من "الخزان" إلى فكر "ترشيد الاستهلاك".

وفي سياق متصل، فقد أظهر البرنامج مقطعًا لعامل المعرفة وهو يمشي مع الفنان "ماجد المهندس .

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
11:25 PM

بالفيديو.. "العرفج": التوظيف هاجس دولة ووطن.. وهذه التحديات تواجه وزارة العمل

قال إن المواطن لا يعرف قيمة المياه إلا إذا "مسّيت جيبه"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,060

أكد عامل المعرفة أن ‏"التوظيف" هاجس دولة، وهاجس وطن، مشيرًا إلى أن ثقافة العمل تختلف من منطقة لأخرى، والحلول يجب أن تختلف من منطقة لأخرى.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أوضح "العرفج" أن وفاة الدكتور "نجيب الزامل" خبر محزن، لكن مشهد وفاته فيه الكثير من أوجه الفرح.

كما أكد عامل المعرفة أن واقع شركة المياه اختلف، وهي تسير الآن في الاتجاه الصحيح، وتسوياتها في الأعوام الأخيرة وصلت إلى 900 مليون. مضيفًا: نظاما "قطرة" و"رشد" أتيا بثمارهما، لكن المواطن لا يزال لا يعرف قيمة المياه إلا إذا "مسّيت جيبه"! والمواطن يجب أن يخرج من "الخزان" إلى فكر "ترشيد الاستهلاك".

وفي سياق متصل، فقد أظهر البرنامج مقطعًا لعامل المعرفة وهو يمشي مع الفنان "ماجد المهندس .

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