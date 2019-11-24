النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعادة فتح عقبة الباحة واستمرار إغلاق "حزنة وقلوة" حتى إشعار آخر

أغلقت احترازيًا .. وتضرر مركبة بسبب تساقط الصخور دون إصابات

أعادت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، بالباحة فتح عقبة الباحة بعد إغلاقها قبل قرابة ثلاث ساعات، فيما ما زالت عقبتا حزنة وقلوة مغلقتين.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي لـ"سبق" أن عقبتي حزنة وقلوة ما زالت مغلقتين حتى هذه اللحظة احترازيًا ولضمان سلامة مرتاديها.

يُذكر أن إحدى المركبات تعرضت للأضرار دون وقوع إصابات بالأرواح نتيجة تساقط صخور عليها.

الباحة عقبة الباحة عقبة حزنه عقبوة قلوة الناطق الاعلامي للدفاع المدني بالباحة جمعان الغامدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعادة فتح عقبة الباحة واستمرار إغلاق "حزنة وقلوة" حتى إشعار آخر
سبق

أعادت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، بالباحة فتح عقبة الباحة بعد إغلاقها قبل قرابة ثلاث ساعات، فيما ما زالت عقبتا حزنة وقلوة مغلقتين.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي لـ"سبق" أن عقبتي حزنة وقلوة ما زالت مغلقتين حتى هذه اللحظة احترازيًا ولضمان سلامة مرتاديها.

يُذكر أن إحدى المركبات تعرضت للأضرار دون وقوع إصابات بالأرواح نتيجة تساقط صخور عليها.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
11:06 PM

إعادة فتح عقبة الباحة واستمرار إغلاق "حزنة وقلوة" حتى إشعار آخر

أغلقت احترازيًا .. وتضرر مركبة بسبب تساقط الصخور دون إصابات

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
1
2,494

أعادت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، بالباحة فتح عقبة الباحة بعد إغلاقها قبل قرابة ثلاث ساعات، فيما ما زالت عقبتا حزنة وقلوة مغلقتين.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي لـ"سبق" أن عقبتي حزنة وقلوة ما زالت مغلقتين حتى هذه اللحظة احترازيًا ولضمان سلامة مرتاديها.

يُذكر أن إحدى المركبات تعرضت للأضرار دون وقوع إصابات بالأرواح نتيجة تساقط صخور عليها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,970
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,588
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,947
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,294

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة