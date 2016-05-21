ما المقصود بـ " تَمَنَّىٰ" في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ ..؟#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً رمضان 40هـ
اعلان
ما المقصود بـ " تَمَنَّىٰ" في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ ..؟صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-20
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
05:30 PM
اخر تعديل
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
07:32 PM
ما المقصود بـ " تَمَنَّىٰ" في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ ..؟
اعلان
200 مليون
26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار
11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..
25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..
23 إبريل
32,212
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!
ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!
محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!
عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك
علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات
عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح
سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!
وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"
ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟
جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!
منى الرشيدي