ما المقصود بـ " تَمَنَّىٰ" في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ ..؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-20

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440 05:30 PM

اخر تعديل 21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 07:32 PM

ما المقصود بـ " تَمَنَّىٰ" في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ ..؟