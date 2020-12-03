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مشروع قانون أمام الكونجرس لتصنيف "الإخوان" على قائمة الإرهاب

"كروز": التنظيم مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له ونشر الفوضى

قدّم عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري تيد كروز، الأربعاء، مشروع قانون أمام الكونجرس لوضع تنظيم "الإخوان" على قائمة الإرهاب.

ودعا كروز الخارجية الأمريكية إلى وضع "الإخوان" على قائمة الإرهاب، قائلًا إن التنظيم "مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له".

وأكد السيناتور الجمهوري مواصلة العمل "لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تمول الإرهاب"؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وأوضح أن طرح القانون أمام الكونجرس من شأنه أن يعزز موقف الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب والتطرف، ومحاربة انتشار التهديدات الناجمة عن التشدد.

وأضاف: "خلص العديد من حلفائنا في العالم العربي منذ فترة طويلة إلى اعتبار الإخوان جماعة إرهابية تسعى لبث الفوضى في الشرق الأوسط".

وتصنف دول عربية عدة تنظيم "الإخوان" باعتباره جماعة إرهابية، ومؤخرًا اعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة التنظيم "جماعة إرهابية منحرفة" لا تمثل منهج الإسلام.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام؛ وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفُرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه؛ هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه؛ معتبرًا جماعة الإخوان "تنظيمًا إرهابيًّا".

مجلس الشيوخ الأمريكي

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مشروع قانون أمام الكونجرس لتصنيف "الإخوان" على قائمة الإرهاب
سبق

قدّم عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري تيد كروز، الأربعاء، مشروع قانون أمام الكونجرس لوضع تنظيم "الإخوان" على قائمة الإرهاب.

ودعا كروز الخارجية الأمريكية إلى وضع "الإخوان" على قائمة الإرهاب، قائلًا إن التنظيم "مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له".

وأكد السيناتور الجمهوري مواصلة العمل "لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تمول الإرهاب"؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وأوضح أن طرح القانون أمام الكونجرس من شأنه أن يعزز موقف الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب والتطرف، ومحاربة انتشار التهديدات الناجمة عن التشدد.

وأضاف: "خلص العديد من حلفائنا في العالم العربي منذ فترة طويلة إلى اعتبار الإخوان جماعة إرهابية تسعى لبث الفوضى في الشرق الأوسط".

وتصنف دول عربية عدة تنظيم "الإخوان" باعتباره جماعة إرهابية، ومؤخرًا اعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة التنظيم "جماعة إرهابية منحرفة" لا تمثل منهج الإسلام.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام؛ وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفُرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه؛ هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه؛ معتبرًا جماعة الإخوان "تنظيمًا إرهابيًّا".

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
09:52 AM

مشروع قانون أمام الكونجرس لتصنيف "الإخوان" على قائمة الإرهاب

"كروز": التنظيم مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له ونشر الفوضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّم عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري تيد كروز، الأربعاء، مشروع قانون أمام الكونجرس لوضع تنظيم "الإخوان" على قائمة الإرهاب.

ودعا كروز الخارجية الأمريكية إلى وضع "الإخوان" على قائمة الإرهاب، قائلًا إن التنظيم "مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له".

وأكد السيناتور الجمهوري مواصلة العمل "لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تمول الإرهاب"؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وأوضح أن طرح القانون أمام الكونجرس من شأنه أن يعزز موقف الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب والتطرف، ومحاربة انتشار التهديدات الناجمة عن التشدد.

وأضاف: "خلص العديد من حلفائنا في العالم العربي منذ فترة طويلة إلى اعتبار الإخوان جماعة إرهابية تسعى لبث الفوضى في الشرق الأوسط".

وتصنف دول عربية عدة تنظيم "الإخوان" باعتباره جماعة إرهابية، ومؤخرًا اعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة التنظيم "جماعة إرهابية منحرفة" لا تمثل منهج الإسلام.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام؛ وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفُرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه؛ هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه؛ معتبرًا جماعة الإخوان "تنظيمًا إرهابيًّا".

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