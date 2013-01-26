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رغم استبعاده الإدانة.. "بايدن": محاكمة "ترامب" يجب أن تأخذ مجراها

اعتبر أن عدم المضي فيها سيكون أسوأ

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة "CNN": "إن إجراءات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ يجب أن تأخذ مجراها"، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وأضاف "بايدن" :"إن نتيجة عدم المضي في المحاكمة ستكون أسوأ من إجرائها".

واستبعد الرئيس الأمريكي أن يحصل "ترامب" على الأصوات الكافية اللازمة لإدانته.

وأوضح أنه لا يعتقد أن 17 سيناتوراً جمهورياً سيصوتون لإدانة "ترامب".

واعتبر أن "النتيجة كانت ستصبح مختلفة لو أن قرار عزل ترامب أتى قبل ستة أشهر على نهاية ولايته".

الرئيسية/ أخبار العالم

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رغم استبعاده الإدانة.. "بايدن": محاكمة "ترامب" يجب أن تأخذ مجراها
سبق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة "CNN": "إن إجراءات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ يجب أن تأخذ مجراها"، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وأضاف "بايدن" :"إن نتيجة عدم المضي في المحاكمة ستكون أسوأ من إجرائها".

واستبعد الرئيس الأمريكي أن يحصل "ترامب" على الأصوات الكافية اللازمة لإدانته.

وأوضح أنه لا يعتقد أن 17 سيناتوراً جمهورياً سيصوتون لإدانة "ترامب".

واعتبر أن "النتيجة كانت ستصبح مختلفة لو أن قرار عزل ترامب أتى قبل ستة أشهر على نهاية ولايته".

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
08:37 PM

رغم استبعاده الإدانة.. "بايدن": محاكمة "ترامب" يجب أن تأخذ مجراها

اعتبر أن عدم المضي فيها سيكون أسوأ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة "CNN": "إن إجراءات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ يجب أن تأخذ مجراها"، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وأضاف "بايدن" :"إن نتيجة عدم المضي في المحاكمة ستكون أسوأ من إجرائها".

واستبعد الرئيس الأمريكي أن يحصل "ترامب" على الأصوات الكافية اللازمة لإدانته.

وأوضح أنه لا يعتقد أن 17 سيناتوراً جمهورياً سيصوتون لإدانة "ترامب".

واعتبر أن "النتيجة كانت ستصبح مختلفة لو أن قرار عزل ترامب أتى قبل ستة أشهر على نهاية ولايته".

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