النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفارة السعودية بالمنامة: تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ البحرين.. أول أيام العيد

أكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ البحرين من اول أيام عيدالفطر.

وأوضحت السفارة فى بيان لها حصلت "سبق" على نسخة منه أنه إشارة إلى القرار الصادرمن الجهات المختصة بالمملكة بشأن رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 2021/5/17م، فإنها تحيط المواطنين القادمين إلى مملكة البحرين الشقيقة عبر كافة المنافذ بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في مملكة البحرين أنه تقرر بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ مملكة البحرين وفقاً للضوابط التالية:

1 - المتطعمون والمتعافون من دول مجلس التعاون، سيتم إلغاء الفحص عند الوصول، ولا يسري قرارإلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

2 - المتطعمون من الدول التي تجمعها ومملكة البحرين اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات التطعيم المعتمدة، إلغاء الفحص عند الوصول.

3 - المتطعمون من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الاستمرار في إجراء الفحص عند الدخول حسب المعلن عنه مسبقًا .

4 - القادمون من الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال بما فيهم المسافرون العابرون (الترانزيت) الاستمرار في تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، إضافة إلى استمرار إجراء الفحص عند الوصول.

وأكدت السفارة في ختام بيانها ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، وسيتم إحاطة المواطنين الكرام بما يستجد في هذا الشأن.

يذكر أن تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون ما زال مستمرًا والسماح بالسفر لحاملي الجوازات فقط .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفارة السعودية بالمنامة: تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ البحرين.. أول أيام العيد
سبق

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ البحرين من اول أيام عيدالفطر.

وأوضحت السفارة فى بيان لها حصلت "سبق" على نسخة منه أنه إشارة إلى القرار الصادرمن الجهات المختصة بالمملكة بشأن رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 2021/5/17م، فإنها تحيط المواطنين القادمين إلى مملكة البحرين الشقيقة عبر كافة المنافذ بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في مملكة البحرين أنه تقرر بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ مملكة البحرين وفقاً للضوابط التالية:

1 - المتطعمون والمتعافون من دول مجلس التعاون، سيتم إلغاء الفحص عند الوصول، ولا يسري قرارإلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

2 - المتطعمون من الدول التي تجمعها ومملكة البحرين اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات التطعيم المعتمدة، إلغاء الفحص عند الوصول.

3 - المتطعمون من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الاستمرار في إجراء الفحص عند الدخول حسب المعلن عنه مسبقًا .

4 - القادمون من الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال بما فيهم المسافرون العابرون (الترانزيت) الاستمرار في تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، إضافة إلى استمرار إجراء الفحص عند الوصول.

وأكدت السفارة في ختام بيانها ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، وسيتم إحاطة المواطنين الكرام بما يستجد في هذا الشأن.

يذكر أن تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون ما زال مستمرًا والسماح بالسفر لحاملي الجوازات فقط .

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
03:44 PM

السفارة السعودية بالمنامة: تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ البحرين.. أول أيام العيد

أكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية

A A A
عبدالله السالم - الدمام
1
4,034

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ البحرين من اول أيام عيدالفطر.

وأوضحت السفارة فى بيان لها حصلت "سبق" على نسخة منه أنه إشارة إلى القرار الصادرمن الجهات المختصة بالمملكة بشأن رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 2021/5/17م، فإنها تحيط المواطنين القادمين إلى مملكة البحرين الشقيقة عبر كافة المنافذ بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في مملكة البحرين أنه تقرر بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ مملكة البحرين وفقاً للضوابط التالية:

1 - المتطعمون والمتعافون من دول مجلس التعاون، سيتم إلغاء الفحص عند الوصول، ولا يسري قرارإلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

2 - المتطعمون من الدول التي تجمعها ومملكة البحرين اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات التطعيم المعتمدة، إلغاء الفحص عند الوصول.

3 - المتطعمون من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الاستمرار في إجراء الفحص عند الدخول حسب المعلن عنه مسبقًا .

4 - القادمون من الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال بما فيهم المسافرون العابرون (الترانزيت) الاستمرار في تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، إضافة إلى استمرار إجراء الفحص عند الوصول.

وأكدت السفارة في ختام بيانها ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، وسيتم إحاطة المواطنين الكرام بما يستجد في هذا الشأن.

يذكر أن تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون ما زال مستمرًا والسماح بالسفر لحاملي الجوازات فقط .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,690
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,444
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,098
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,950

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة