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بالصور.. حريق بمدرسة بنات بالشرقية و"التعليم" تؤكد: لا إصابات

الشلعان وقف شخصياً على الحادث للاطمئنان

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" أنه وقع اليوم حريق محدود بمكيف أحد الفصول الدراسية بمدرسة الابتدائية الخامسة للبنات في صفوى، حيث تم خلال ذلك إخلاء الطالبات بنجاح تام إلى ساحة الفناء الخارجي دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بين الطالبات ولله الحمد.

وبيّن "الباحص" أن فرقة من الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي باشروا الحالة وإخماد الحريق وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لحالة إحدى الموظفات التي تعاني من أزمة تنفسية، ومن ثم إسعافها لمستشفى صفوى العام، وحالتها مستقرة ومطمئنة ولله الحمد.

وأشار "الباحص" إلى أن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان وقف شخصياً على المدرسة؛ بهدف الاطمئنان على سلامة الطالبات ومنسوبات المدرسة، موجهاً بسرعة العمل على استبدال المكيف وإزالة الضرر وإعادة الطالبات لمقاعدهن الدراسية بعد التأكد من سلامة الفصل.

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بالصور.. حريق بمدرسة بنات بالشرقية و"التعليم" تؤكد: لا إصابات
سبق

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" أنه وقع اليوم حريق محدود بمكيف أحد الفصول الدراسية بمدرسة الابتدائية الخامسة للبنات في صفوى، حيث تم خلال ذلك إخلاء الطالبات بنجاح تام إلى ساحة الفناء الخارجي دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بين الطالبات ولله الحمد.

وبيّن "الباحص" أن فرقة من الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي باشروا الحالة وإخماد الحريق وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لحالة إحدى الموظفات التي تعاني من أزمة تنفسية، ومن ثم إسعافها لمستشفى صفوى العام، وحالتها مستقرة ومطمئنة ولله الحمد.

وأشار "الباحص" إلى أن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان وقف شخصياً على المدرسة؛ بهدف الاطمئنان على سلامة الطالبات ومنسوبات المدرسة، موجهاً بسرعة العمل على استبدال المكيف وإزالة الضرر وإعادة الطالبات لمقاعدهن الدراسية بعد التأكد من سلامة الفصل.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
04:07 PM
اخر تعديل
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
04:58 PM

بالصور.. حريق بمدرسة بنات بالشرقية و"التعليم" تؤكد: لا إصابات

الشلعان وقف شخصياً على الحادث للاطمئنان

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
1,455

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" أنه وقع اليوم حريق محدود بمكيف أحد الفصول الدراسية بمدرسة الابتدائية الخامسة للبنات في صفوى، حيث تم خلال ذلك إخلاء الطالبات بنجاح تام إلى ساحة الفناء الخارجي دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بين الطالبات ولله الحمد.

وبيّن "الباحص" أن فرقة من الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي باشروا الحالة وإخماد الحريق وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لحالة إحدى الموظفات التي تعاني من أزمة تنفسية، ومن ثم إسعافها لمستشفى صفوى العام، وحالتها مستقرة ومطمئنة ولله الحمد.

وأشار "الباحص" إلى أن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان وقف شخصياً على المدرسة؛ بهدف الاطمئنان على سلامة الطالبات ومنسوبات المدرسة، موجهاً بسرعة العمل على استبدال المكيف وإزالة الضرر وإعادة الطالبات لمقاعدهن الدراسية بعد التأكد من سلامة الفصل.

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