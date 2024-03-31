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تحذير.. أحد أهم منصات التدوين الإلكترونية يمكن القرصنة عليها

تعتمد عليها مواقع إلكترونية كثيرة حول العالم وباتت مهددة بالاختراق

كشفت تقارير صحفية، أن أحد أهم منصات التدوين الإلكتروني "وورد برس"، بها ثغرة أمنية تجعل من السهل القرصنة والتجسس على مستخدميها.

وأشار موقع "نيكد سيكورتي" التقني المتخصص، إلى أن منصة التدوين الإلكتروني، التي يعتمد عليها جانب كبير من المواقع الإلكترونية حول العالم؛ باتت مهددة بالاختراق.

وكشفت أن المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات الألماني، أصدر تحذيرًا شديدًا من النسخة الحالية لـ"وورد برس".

وطالب المكتب الاتحادي، بضرورة تحديث منصة التدوين "وورد برس" إلى أحدث نسخها؛ لتجنب تلك الثغرة الخطيرة.

وأرجع المكتب الألماني أهمية ذلك إلى وجود ثغرة أمنية يمكن للقراصنة استغلالها؛ من أجل السيطرة على نظام إدارة المحتوى الإلكتروني مفتوح المصدر.

وعادة ما تتم عملية تثبيت التحديثات الجديدة بشكل أوتوماتيكي؛ في حين يمكن للمستخدم تثبيت التحديثات الجديدة يدويًّا في قائمة الإعدادات "Dashboard".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحذير.. أحد أهم منصات التدوين الإلكترونية يمكن القرصنة عليها
سبق

كشفت تقارير صحفية، أن أحد أهم منصات التدوين الإلكتروني "وورد برس"، بها ثغرة أمنية تجعل من السهل القرصنة والتجسس على مستخدميها.

وأشار موقع "نيكد سيكورتي" التقني المتخصص، إلى أن منصة التدوين الإلكتروني، التي يعتمد عليها جانب كبير من المواقع الإلكترونية حول العالم؛ باتت مهددة بالاختراق.

وكشفت أن المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات الألماني، أصدر تحذيرًا شديدًا من النسخة الحالية لـ"وورد برس".

وطالب المكتب الاتحادي، بضرورة تحديث منصة التدوين "وورد برس" إلى أحدث نسخها؛ لتجنب تلك الثغرة الخطيرة.

وأرجع المكتب الألماني أهمية ذلك إلى وجود ثغرة أمنية يمكن للقراصنة استغلالها؛ من أجل السيطرة على نظام إدارة المحتوى الإلكتروني مفتوح المصدر.

وعادة ما تتم عملية تثبيت التحديثات الجديدة بشكل أوتوماتيكي؛ في حين يمكن للمستخدم تثبيت التحديثات الجديدة يدويًّا في قائمة الإعدادات "Dashboard".

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
10:07 AM

تحذير.. أحد أهم منصات التدوين الإلكترونية يمكن القرصنة عليها

تعتمد عليها مواقع إلكترونية كثيرة حول العالم وباتت مهددة بالاختراق

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية، أن أحد أهم منصات التدوين الإلكتروني "وورد برس"، بها ثغرة أمنية تجعل من السهل القرصنة والتجسس على مستخدميها.

وأشار موقع "نيكد سيكورتي" التقني المتخصص، إلى أن منصة التدوين الإلكتروني، التي يعتمد عليها جانب كبير من المواقع الإلكترونية حول العالم؛ باتت مهددة بالاختراق.

وكشفت أن المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات الألماني، أصدر تحذيرًا شديدًا من النسخة الحالية لـ"وورد برس".

وطالب المكتب الاتحادي، بضرورة تحديث منصة التدوين "وورد برس" إلى أحدث نسخها؛ لتجنب تلك الثغرة الخطيرة.

وأرجع المكتب الألماني أهمية ذلك إلى وجود ثغرة أمنية يمكن للقراصنة استغلالها؛ من أجل السيطرة على نظام إدارة المحتوى الإلكتروني مفتوح المصدر.

وعادة ما تتم عملية تثبيت التحديثات الجديدة بشكل أوتوماتيكي؛ في حين يمكن للمستخدم تثبيت التحديثات الجديدة يدويًّا في قائمة الإعدادات "Dashboard".

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